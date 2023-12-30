Fenerbahçe’nin Efsanesi Alex de Souza Onedio Postuyla Yaşanan Süper Kupa Skandalına Tepki Gösterdi

Önceki akşam Suudi Arabistan oynanması planlanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı öncesi yaşananlar krize neden oldu. Atatürk, İstiklal Marşı ve pankart sorunlarıyla büyüyen skandalda iki takımda maça çıkmama kararı aldı. Sosyal medyanın da ayağa kalkmasıyla tepki gösteren isimlerden biri de Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza oldu. Alex'in Onedio paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.