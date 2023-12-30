Fenerbahçe’nin Efsanesi Alex de Souza Onedio Postuyla Yaşanan Süper Kupa Skandalına Tepki Gösterdi
Fenerbahçe’nin Efsanesi Alex de Souza Onedio Postuyla Yaşanan Süper Kupa Skandalına Tepki Gösterdi
Önceki akşam Suudi Arabistan oynanması planlanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı öncesi yaşananlar krize neden oldu. Atatürk, İstiklal Marşı ve pankart sorunlarıyla büyüyen skandalda iki takımda maça çıkmama kararı aldı. Sosyal medyanın da ayağa kalkmasıyla tepki gösteren isimlerden biri de Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza oldu. Alex'in Onedio paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
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Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'deki ezeli rekabetlerini Süper Kupa Finali'nde de göstereceklerdi.
Suudi yetkililer, Atatürk ve şehitler için hazırlanan posterlerden, Yurtta Sulh, Cihanda Sulh pankartına hatta en kıymetli milli değerlerimizden İstiklal Marşı'mıza bile izin vermedi.
Yaşanan skandalların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinin başkanları Ali Koç ve Dursun Özbek ortak bir karar alarak maça çıkmadı.
Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından aynı anda yurda dönen Fenerbahçe ve Galatasaray kabileleri taraftarlarının büyük coşkusuyla karşılandı.
Tüm Türkiye'yi yeniden tek yürek haline getiren skandallar silsilesi sonrası sosyal medya Atatürk paylaşımlarıyla donatıldı.
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Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza da Suudi Arabistan'da vuku bulan bu olaylara karşı sessiz kalmadı.
Brezilyalı yıldızın, Suudi yetkililerin hadsiz taleplerde bulunmasından sonra iptal edilen Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa maçıyla ilgili paylaşımı ilgi gördü.
"Atatürk yoksa Türkiye de yok" yazan Atatürklü Onedio postunu paylaşan Alex, bir kez daha neden herkesin gönlünü fethettiğini gösterdi.
Sadece sarı-lacivertlilerin değil tüm taraftarın sevgisini kazanmayı başarmış Alex'in bu paylaşımı ayakta alkışlandı.
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