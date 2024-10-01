Fenerbahçe Maçında Mourinho "İhtiyaç" Demişti, Maliyeti Hayli Yüksek Çıktı
Fenerbahçe Maçında Mourinho "İhtiyaç" Demişti, Maliyeti Hayli Yüksek Çıktı
Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu olan pozisyonu için Mourinho, 'Türk futbolu için gol çizgisi teknolojisi büyük ihtiyaç' demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gol olduğu kamera görüntüleriyle görülebilen pozisyon maç sonunda Mourinho'ya soruldu. Mourinho Avrupa liglerini örnek göstererek bu soruyu yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akşam Gazetesi ise konuyla ilgili yaptığı araştırmayı yayınladı. La Liga'dan örnek veren gazete maliyetin yüksek olduğunu ortaya koydu.
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Suudi Arabistan'da uygulanan sistem için stadyum başına 500 bin Euro gibi bir masraf gerektiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon La Liga'da oynanan El Classico maçında ihtiyaç duyulan sistem ligde uygulanmadığı için tartışma yaratmaştı.
La Liga Başkanı Tebas, pozisyonun ardından "Yılda sadece 2-3 kez olacak durumlar için en az 5-6 milyon euro harcamamız gerekiyor; bu parayı daha fazla kameraya harcamayı tercih ederiz" şeklinde bir açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'deki hakem yorumcuları Mourinho'yu haklı bulurken kış ayları geldiğinde Mourinho'nun da zemin gibi konuları daha büyük bir öncelik olarak göreceği yorumlarını yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın