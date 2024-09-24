Fenerbahçe'den İsmail Kartal İddialarına Zorunlu Açıklama: "Tamamen Yalan"
Fenerbahçe'den İsmail Kartal İddialarına Zorunlu Açıklama: "Tamamen Yalan"
Fenerbahçe, Ekol TV ekranlarında Ali Koç'un İsmail Kartal'a haber gönderdiği iddialarının dile getirilmesi üzerine yalanlama yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaya göre Ali Koç'un İsmail Kartal'ı arayarak beklemesini söylediği ondan habersiz bir yere imza atmamasını istediği söylenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, sosyal medya ve resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "tamamen yalan" derken şu ifadelere yer verdi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın