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Fenerbahçe'den İsmail Kartal İddialarına Zorunlu Açıklama: "Tamamen Yalan"

Fenerbahçe'den İsmail Kartal İddialarına Zorunlu Açıklama: "Tamamen Yalan"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
24.09.2024 - 16:09

Fenerbahçe, Ekol TV ekranlarında Ali Koç'un İsmail Kartal'a haber gönderdiği iddialarının dile getirilmesi üzerine yalanlama yayınladı.

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İddiaya göre Ali Koç'un İsmail Kartal'ı arayarak beklemesini söylediği ondan habersiz bir yere imza atmamasını istediği söylenmişti.

İddiaya göre Ali Koç'un İsmail Kartal'ı arayarak beklemesini söylediği ondan habersiz bir yere imza atmamasını istediği söylenmişti.

İsmail Kartal ile ilgili iddialara bu haberimizde değindik:

Fenerbahçe, sosyal medya ve resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "tamamen yalan" derken şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçe, sosyal medya ve resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "tamamen yalan" derken şu ifadelere yer verdi:

Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, ‘duyum aldım’ diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır.

Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz.'

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