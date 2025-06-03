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Fenerbahçe'den "İmzalar İmha Ediliyor" İddiasına Açıklama!

Fenerbahçe'den "İmzalar İmha Ediliyor" İddiasına Açıklama!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.06.2025 - 20:22

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un olağanüstü kongre kararı alması için başlatılan imza kampanyasına dair çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Eski Asbaşkan İlhan Ekşioğlu, toplanan imza sayısını duyururken sosyal medyada imzaların bir kısmının yok edildiği iddiası gündem olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, söylenenlerin gerçeği yansıtmadığı belirtti.

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Fenerbahçe'den "imza" açıklaması

Fenerbahçe'den "imza" açıklaması

'Yönetim Kurulu Üyemiz Alper Alpoğlu’ndan açıklama

Sosyal medya ortamında gün içerisinde olağanüstü genel kurul imza sürecinde kulübümüze teslim edilen belli sayıda imza beyannamelerinin imha edildiğine yönelik olarak, hiçbir şekilde kulübümüzün değerleriyle bağdaşmayacak seviyede haksız ve alçakça bir algı yürütüldüğüne şahit olduk.

Olağanüstü genel kurul imza süreci ile ilgili olarak yapılması gerekenler kanun ve tüzük hükümlerinde açıkça belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre gerek noterler aracılığı ile gerekse kongre üyelerimiz tarafından bireysel olarak gönderilen imza beyannameleri kulübümüzün Genel Sekreterliği tarafından teslim alınmaktadır.

Bununla birlikte Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde, kendilerine teslim edilen imza beyannameleri de belirli aralıklarla kulübümüzün Genel Sekreterliğine teslim edilmektedir.

Teslim alınan imza beyannameleri tüzük hükümlerimiz gereğince ilgili kurullar tarafından değerlendirilmekte ve muhafaza edilmektedir.

Söz konusu süreç, kanun ve tüzük hükümleri kadar Fenerbahçe ahlakı ve değerlerine uygun olarak yürütülmektedir.

Fenerbahçe değerlerini anlamaktan, idrak etmek ve yaşamaktan uzak bu zavallı zihniyete camiamızın gerekli tepkiyi koymasını da mutlulukla karşıladığımızı belirtmek isterim.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, bugüne kadar olduğu gibi Fenerbahçe’mizin ve Fenerbahçelilerin hakları ve menfaatleri bundan sonra da korunmaya devam edecektir. 

Saygılarımla,

Alper Alpoğlu'

16 bin 465 imza toplanırsa Aziz Yıldırım aday olacak

16 bin 465 imza toplanırsa Aziz Yıldırım aday olacak

Kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, son seçimde Ali Koç'un aldığı oyun 1 fazlası kadar imza toplanması durumunda yeniden başkanlığa aday olacağını söylemişti.

Ne kadar imza toplandı?

Ne kadar imza toplandı?

TV100'e konuşan Eski Asbaşkan İlhan Ekşioğlu, imza sayısının 10 bini geçtiğini duyurmuştu:

'Mart ayında 42 bin civarında aidatını ödemiş kongre üyesi olduğu bilgisini almıştım. Bugün geldiğimiz noktada, 10 bin imza genel kurul için yeterli görülüyor. Kulübe münferit imzalar verilmiş. Tahminimiz bu sayı 1500-3000 arasında. Kurum, dernek ve şahısların organize ettiği kampanyada ise tahmini olarak 7500-8000 imza toplanmış. Yani imzalar 10 bini geçmiş”

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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