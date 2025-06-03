Fenerbahçe'den "İmzalar İmha Ediliyor" İddiasına Açıklama!
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un olağanüstü kongre kararı alması için başlatılan imza kampanyasına dair çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Eski Asbaşkan İlhan Ekşioğlu, toplanan imza sayısını duyururken sosyal medyada imzaların bir kısmının yok edildiği iddiası gündem olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, söylenenlerin gerçeği yansıtmadığı belirtti.
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Fenerbahçe'den "imza" açıklaması
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16 bin 465 imza toplanırsa Aziz Yıldırım aday olacak
Ne kadar imza toplandı?
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