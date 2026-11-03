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Fenerbahçe'de Conceição Dosyasında Son Dakika Pürüzü: Yeni Favori Belli Oldu

Fenerbahçe'de Conceição Dosyasında Son Dakika Pürüzü: Yeni Favori Belli Oldu

Fenerbahçe
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 16:11 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 16:49
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında rota bir anda değişti.

Sarı-lacivertlilerin prensipte anlaştığı ve İstanbul'a davet ettiği Sergio Conceição ile masada pürüz çıktı. Yönetim yeniden yerli hocalara döndü, listenin başında ise kulübün tanıdık bir ismi var.

Kaynak: HT Spor / Esra Köse

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Conceição ile Son Düzlükte Masa Karıştı

Conceição ile Son Düzlükte Masa Karıştı

İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından takımı milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet eden Fenerbahçe, kalıcı çözüm için Sergio Conceição isminde mutabakata varmıştı. Portekizli çalıştırıcı imza için İstanbul'a davet edilmişti.

Ancak HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığına göre görüşmeler son düzlükte tıkandı. Conceição'nun sözleşme şartlarına ilişkin taleplerini değiştirmesi ve maaş beklentisini yükseltmesi, taraflar arasındaki el sıkışmanın önüne geçti.

Rota Yerli Hocaya Döndü: Favori Emre Belözoğlu

Rota Yerli Hocaya Döndü: Favori Emre Belözoğlu

Conceição dosyasında işler sarpa sarınca sarı-lacivertliler yerli teknik direktör listesini yeniden masaya yatırdı. Listenin favorisi ise kulübün eski kaptanı ve şu anda Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu.

Esra Köse gelişmeyi şöyle aktardı: 'Sarı-lacivertliler rotayı yeniden yerli teknik direktör listesine çevirdi ve bu listede de favori ismin Emre Belözoğlu olduğunu ifade edelim.'

Kulübeye kimin geçeceği henüz netleşmedi ama Kadıköy'de teknik direktör yarışının favorisi artık belli.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da görüşmelerin başladığını bildirdi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da görüşmelerin başladığını bildirdi.

Rıdvan Dilmen ise kesin bir dille konuştu

Rıdvan Dilmen ise kesin bir dille konuştu
twitter.com

'Son anda Conceiçao olmayınca! Emre Belözoğlu FB'mizin başına geçti! Kendisine gönülden başarılar dilerim🙏'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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