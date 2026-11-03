Fenerbahçe'de Conceição Dosyasında Son Dakika Pürüzü: Yeni Favori Belli Oldu
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında rota bir anda değişti.
Sarı-lacivertlilerin prensipte anlaştığı ve İstanbul'a davet ettiği Sergio Conceição ile masada pürüz çıktı. Yönetim yeniden yerli hocalara döndü, listenin başında ise kulübün tanıdık bir ismi var.
Kaynak: HT Spor / Esra Köse
Conceição ile Son Düzlükte Masa Karıştı
Rota Yerli Hocaya Döndü: Favori Emre Belözoğlu
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da görüşmelerin başladığını bildirdi.
Rıdvan Dilmen ise kesin bir dille konuştu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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