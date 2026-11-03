Fenerbahçe'de Conceição Dosyasında Son Dakika Pürüzü: Yeni Favori Belli Oldu

Conceição dosyasında işler sarpa sarınca sarı-lacivertliler yerli teknik direktör listesini yeniden masaya yatırdı. Listenin favorisi ise kulübün eski kaptanı ve şu anda Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu.

Esra Köse gelişmeyi şöyle aktardı: 'Sarı-lacivertliler rotayı yeniden yerli teknik direktör listesine çevirdi ve bu listede de favori ismin Emre Belözoğlu olduğunu ifade edelim.'

Kulübeye kimin geçeceği henüz netleşmedi ama Kadıköy'de teknik direktör yarışının favorisi artık belli.