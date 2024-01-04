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Fatih Portakal Ateş Püskürdü: 72 Kişinin Yaşamını Yitirdiği İsias Otelin Sahibi Suçlamaları Kabul Etmedi!

Fatih Portakal Ateş Püskürdü: 72 Kişinin Yaşamını Yitirdiği İsias Otelin Sahibi Suçlamaları Kabul Etmedi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.01.2024 - 10:41

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Adıyaman'daki İsias Otel'de 71 kişi hayatını kaybetti. Özellikle KKTC'den gelen öğrenci ve velilerin bulunduğu otel davası, 3 Ocak itibarıyla görülmeye başlandı. Çapraz sorguya alındığı bilinen otelin sahibi, bütün suçlamaları reddederken Fatih Portakal otel sahibine ateş püskürdü.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından en çok zararı gören illerden birisi de Adıyaman oldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından en çok zararı gören illerden birisi de Adıyaman oldu.

Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de konaklayan 72 kişi hayatını kaybetti. KKTC'den voleybol turnuvası için gelen heyette yer alan öğrenciler, veliler ve öğretmenler İsias Otel'de konaklıyordu. 

Kuzey Kıbrıs'lı 35 kişi, Gazimağusa’da defnedildi.

İsias Otel davası, 3 Ocak Çarşamba itibarıyla görülmeye başlandı.

İsias Otel davası, 3 Ocak Çarşamba itibarıyla görülmeye başlandı.

Davanın 5'i tutuklu 11 sanığı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla' hakim karşısına çıktı. 

Depremde hayatını kaybeden sporcuların yakınları, ellerinde pankartlar otel sahiplerinin cezalandırılmasını istedi. Duruşmayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyet de izledi.

İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt'un hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu söylediği aktarıldı.

İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt'un hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu söylediği aktarıldı.

Medyaradar'da yer alan haber göre, İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt, 'Bana atılan iftiralar tamamen asılsız. Beni çekemeyenlerin iftiraları. O kadar özen gösterdiğim otelimi karaladılar. Hiçbiri gerçek değil. Usülsüz yapılan hiçbir şey yok. Bu şiddete bir deprem olmasaydı otelim ayakta kalırdı' dedi.

Fatih Portakal ise İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt'un bu sözlerine ateş püskürdü.

Fatih Portakal ise İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt'un bu sözlerine ateş püskürdü.

Yayında İsias Otel davasından bahseden Fatih Portakal, otel sahibi Bozkurt'un ifadesini sert sözlerle eleştirdi. Portakal, şu ifadelere yer verdi;

'Deprem dediğimizde 6 Şubat'ta meydana gelen o büyük depremden bahsediyorum. Hatay, Maraş, Adana, Adıyaman etkilendi. Orada İsias otel vardı ve orada hayatını kaybeden 72 kişi vardı. Bugün ilk duruşması yapıldı. İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt. Öyle bir savunma yaptı ki o savunmayı dinlerken şu cümleyi kuruyorsunuz: Sen ne utanmaz bir insansın!'

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