Fatih Portakal Ateş Püskürdü: 72 Kişinin Yaşamını Yitirdiği İsias Otelin Sahibi Suçlamaları Kabul Etmedi!
Fatih Portakal Ateş Püskürdü: 72 Kişinin Yaşamını Yitirdiği İsias Otelin Sahibi Suçlamaları Kabul Etmedi!
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Adıyaman'daki İsias Otel'de 71 kişi hayatını kaybetti. Özellikle KKTC'den gelen öğrenci ve velilerin bulunduğu otel davası, 3 Ocak itibarıyla görülmeye başlandı. Çapraz sorguya alındığı bilinen otelin sahibi, bütün suçlamaları reddederken Fatih Portakal otel sahibine ateş püskürdü.
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından en çok zararı gören illerden birisi de Adıyaman oldu.
İsias Otel davası, 3 Ocak Çarşamba itibarıyla görülmeye başlandı.
İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt'un hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu söylediği aktarıldı.
Fatih Portakal ise İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt'un bu sözlerine ateş püskürdü.
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