Fatih Portakal Ateş Püskürdü: 72 Kişinin Yaşamını Yitirdiği İsias Otelin Sahibi Suçlamaları Kabul Etmedi!

Yayında İsias Otel davasından bahseden Fatih Portakal, otel sahibi Bozkurt'un ifadesini sert sözlerle eleştirdi. Portakal, şu ifadelere yer verdi;

'Deprem dediğimizde 6 Şubat'ta meydana gelen o büyük depremden bahsediyorum. Hatay, Maraş, Adana, Adıyaman etkilendi. Orada İsias otel vardı ve orada hayatını kaybeden 72 kişi vardı. Bugün ilk duruşması yapıldı. İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt. Öyle bir savunma yaptı ki o savunmayı dinlerken şu cümleyi kuruyorsunuz: Sen ne utanmaz bir insansın!'