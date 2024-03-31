Fatih Altaylı Seçim Özel Canlı Yayınında Turgut Özal’dan Bahsederken Kendini Tutamayıp El Hareketi Çekti

Fatih Altaylı’nın Özlem Gürses ile YouTube platformundan canlı yayın yaptığı “Teke Tek Seçim Özel Yayını” programında ilginç anlar yaşandı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fatih Altaylı eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile ilgili bir konudan bahsediyordu.
“Turgut Özal aynen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı gibi bir kampanya yürütmüştü. (…) ‘Bizim partimiz dışında bir belediye başkanına oy verirseniz biz onları bağlarız koltuğa bir şey yapamazlar.’ diyorlardı.” dedi.
Ardından ise halkın Turgut Özal’ın açıklaması için verdiği tepkiyi göstermek adına ‘kapak’ işareti yaptı.
Ve canlı yayında olduğunu hatırlayarak duraksadı. Özlem Gürses ise devreye girerek sohbeti yumuşattı.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda