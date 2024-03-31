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Fatih Altaylı Seçim Özel Canlı Yayınında Turgut Özal’dan Bahsederken Kendini Tutamayıp El Hareketi Çekti

Fatih Altaylı Seçim Özel Canlı Yayınında Turgut Özal’dan Bahsederken Kendini Tutamayıp El Hareketi Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 19:24

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Fatih Altaylı’nın Özlem Gürses ile YouTube platformundan canlı yayın yaptığı “Teke Tek Seçim Özel Yayını” programında ilginç anlar yaşandı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Fatih Altaylı eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile ilgili bir konudan bahsediyordu.

Fatih Altaylı eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile ilgili bir konudan bahsediyordu.

“Turgut Özal aynen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı gibi bir kampanya yürütmüştü. (…) ‘Bizim partimiz dışında bir belediye başkanına oy verirseniz biz onları bağlarız koltuğa bir şey yapamazlar.’ diyorlardı.” dedi.

“Turgut Özal aynen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı gibi bir kampanya yürütmüştü. (…) ‘Bizim partimiz dışında bir belediye başkanına oy verirseniz biz onları bağlarız koltuğa bir şey yapamazlar.’ diyorlardı.” dedi.

Ardından ise halkın Turgut Özal’ın açıklaması için verdiği tepkiyi göstermek adına ‘kapak’ işareti yaptı.

Ardından ise halkın Turgut Özal’ın açıklaması için verdiği tepkiyi göstermek adına ‘kapak’ işareti yaptı.

Ve canlı yayında olduğunu hatırlayarak duraksadı. Özlem Gürses ise devreye girerek sohbeti yumuşattı.

Ve canlı yayında olduğunu hatırlayarak duraksadı. Özlem Gürses ise devreye girerek sohbeti yumuşattı.

İşte detaylar 👇

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