Sözcü TV’de İlginç Anlar: “Burada Gülen Yok Çünkü Kimse Yok”
Sözcü TV’de İlginç Anlar: “Burada Gülen Yok Çünkü Kimse Yok”
Sözcü TV’de Fatih Portakal’ın sunduğu seçim programında ilginç anlar yaşandı. AK Parti Genel Merkezi’nde bulunan muhabir, genel merkezin önünün boş olduğunu söyledi.
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Fatih Portakal, AK Parti Genel Merkezi’ndeki muhabire, “CHP’de yüzler gülüyor denildi, AK Parti’de durumlar nasıl?” diye sordu.
Merkezin önünde bulunan muhabir ise “Burada gülen yüzler yok çünkü kimse yok. Genel merkeze kimse gelmedi” dedi.
Fatih Portakal ise bu cevap karşısında kahkaha attı 👇
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