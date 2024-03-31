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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Seçim Açıklaması: “Sandıkların Başından Ayrılmayın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Seçim Açıklaması: “Sandıkların Başından Ayrılmayın”

Recep Tayyip Erdoğan Seçim Haberleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 17:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimde oy verme işleminin bitmesiyle birlikte sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Erdoğan, sandık görevlilerine seslenerek “sandıklara sahip çıkın” dedi.

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Türkiye’de 31 Mart yerel seçimlerden oy verme işlemi bitti. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte ilk sonuçlar gelecek.

Türkiye’de 31 Mart yerel seçimlerden oy verme işlemi bitti. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte ilk sonuçlar gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandık görevlilerine seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandık görevlilerine seslendi.

“Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım… Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. “

“Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım… Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. “

“Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…”

“Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımı 👇

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Nuray

Vicdanı olan her insan bilir ki, asla adil bir yarış içerisinde olmadılar. İmamoğlu kazandığı takdirde sadece İstanbul'u kazanmış olmayacak. kurum'a aleni bi... Devamını Gör

Kılıç

çok kibarsın ben yakın çevreme başka kelimeler kullanıyorum

anıl arslancan

herkes sen mi ki çalsın

Kılıç

meali "vur kır parçala istanbulu kazan"