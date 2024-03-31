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Türkiye Sandık Başındaydı: Oy Kullanma İşlemi Bitti

Türkiye Sandık Başındaydı: Oy Kullanma İşlemi Bitti

Seçim Haberleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 17:02 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 17:11

Türkiye, bugün sandık başına giderek 5 yıl sürecek yerel yöneticilerini seçti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Başlayacak sayımla birlikte YSK yasağı kaldıracak ve ilk sonuçlar gelmeye başlayacak.

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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri nihayet bugün sona erdi. 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri nihayet bugün sona erdi. 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi.

Büyükşehirlerden ziyade Doğu Anadolu’da muhtarlık kavgaları seçime damga vurdu.

Büyükşehirlerden ziyade Doğu Anadolu’da muhtarlık kavgaları seçime damga vurdu.

Sandık başında yaşanan kavgalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Sandık başında yaşanan kavgalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

2’si ağır olmak üzere ise toplam 38 kişi yaralandı.

2’si ağır olmak üzere ise toplam 38 kişi yaralandı.

Şimdi oyların sayımına başlanacak ve ilk sonuçlar gelmeye başlayacak. YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılamasıyla birlikte ilk sonuçları Onedio’dan takip edebilirsiniz.

Şimdi oyların sayımına başlanacak ve ilk sonuçlar gelmeye başlayacak. YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılamasıyla birlikte ilk sonuçları Onedio’dan takip edebilirsiniz.

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ZrDeli

gazamız mübarek olsun. ülke ya satılacak ya da kurtulacak

Stoa

o kadar da abartmayalım bunu zira satılma durumu aylar öncekinde belirlenmişti

ilter

Yerel seçimde bari yüzümüz gülsün Rabbimm

Selver.1994.06

Hadi bakalım görecez ne olacak