Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ: “AK Parti Seçmeninde Sandığa Gidiş Çok Az”

'Katılımın düşük olduğu gözlemleniyor. Ben de 14:20’de oy kullandım. O zaman daha yüzde 50 oy kullanılmıştı. Geçen sefer o saatlerde neredeyse hepsi kullanmıştı. Daha sonraki veriler de katılımın düşük olduğunu gösteriyor.

AK Parti seçmeninde sandığa gidiş çok az. Zafer Partisi verilerinde biz bir yükselme görüyoruz. Henüz daha erken ama çok önemli bir büyükşehirde 4. Parti oluyoruz, diğer şehirlerde de benzer sonuçlar gelecek.'