Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ: “AK Parti Seçmeninde Sandığa Gidiş Çok Az”
Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ: “AK Parti Seçmeninde Sandığa Gidiş Çok Az”
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim sonuçları açıklanmadan önce Fatih Altaylı’nın YouTube yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Özdağ, katılımın çok az olduğunun üzerinde durdu.
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Türkiye’de yerel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi. YSK’nın yayın yasağını kaldırması ve ilk sonuçların gelmesi bekleniyor.
Fatih Altaylı Özlem Gürses ile birlikte Youtube üzerinden yaptığı yayına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı konuk aldı.
Ümit Özdağ ilk açıklamasında AK Parti seçmeninin sandığa gitme oranının çok az olduğunu belirtti.
İşte Ümit Özdağ’ın açıklamaları:
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