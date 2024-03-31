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Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ: “AK Parti Seçmeninde Sandığa Gidiş Çok Az”

Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ: “AK Parti Seçmeninde Sandığa Gidiş Çok Az”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
31.03.2024 - 18:25

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim sonuçları açıklanmadan önce Fatih Altaylı’nın YouTube yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Özdağ, katılımın çok az olduğunun üzerinde durdu.

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Türkiye’de yerel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi. YSK’nın yayın yasağını kaldırması ve ilk sonuçların gelmesi bekleniyor.

Türkiye’de yerel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi. YSK’nın yayın yasağını kaldırması ve ilk sonuçların gelmesi bekleniyor.

Fatih Altaylı Özlem Gürses ile birlikte Youtube üzerinden yaptığı yayına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı konuk aldı.

Fatih Altaylı Özlem Gürses ile birlikte Youtube üzerinden yaptığı yayına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı konuk aldı.

Ümit Özdağ ilk açıklamasında AK Parti seçmeninin sandığa gitme oranının çok az olduğunu belirtti.

Ümit Özdağ ilk açıklamasında AK Parti seçmeninin sandığa gitme oranının çok az olduğunu belirtti.

İşte Ümit Özdağ’ın açıklamaları:

İşte Ümit Özdağ’ın açıklamaları:

'Katılımın düşük olduğu gözlemleniyor. Ben de 14:20’de oy kullandım. O zaman daha yüzde 50 oy kullanılmıştı. Geçen sefer o saatlerde neredeyse hepsi kullanmıştı. Daha sonraki veriler de katılımın düşük olduğunu gösteriyor. 

AK Parti seçmeninde sandığa gidiş çok az. Zafer Partisi verilerinde biz bir yükselme görüyoruz. Henüz daha erken ama çok önemli bir büyükşehirde 4. Parti oluyoruz, diğer şehirlerde de benzer sonuçlar gelecek.'

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