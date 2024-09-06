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Fatih Altaylı, Galatasaray Divan Kurulu'nda Gizli Oturumda Konuşulan Karaborsa Konusunu Anlattı

Fatih Altaylı, Galatasaray Divan Kurulu'nda Gizli Oturumda Konuşulan Karaborsa Konusunu Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.09.2024 - 16:39

Galatasaray Divan Kurulu bugün 'karaborsa bilet' için toplandı. Divan Kurulu, toplantının canlı yayınlanmayacağını ve GSTV'nin 10 yıl süreyle arşivine kaldırılacağını açıklamıştı. Fatih Altaylı 'içeriden' bilgi paylaşarak kamuoyunu aydınlattı.

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Fatih Altaylı, “Herkes Galatasaray Divan Kurulu'nda neler olduğunu soruyor. Toplantı gizli olduğu için çok detay vermeden anlatayım." diyerek içeride gördüğü birkaç şeyi kamuoyu ile paylaştı.

Fatih Altaylı, “Herkes Galatasaray Divan Kurulu'nda neler olduğunu soruyor. Toplantı gizli olduğu için çok detay vermeden anlatayım." diyerek içeride gördüğü birkaç şeyi kamuoyu ile paylaştı.

Fatih Altaylı, elindeki belge ve bilgileri paylaştığını aylar önce Dursun Özbek'e de ilettiğini söyleyerek şunları söyledi:

Fatih Altaylı, elindeki belge ve bilgileri paylaştığını aylar önce Dursun Özbek'e de ilettiğini söyleyerek şunları söyledi:

'Passolig'den bilgi alınarak, devirlerin nasıl ve kimlere yapıldığının çok kolay öğrenilebileceğini geçmiş örnekleri ile gösterdim. Bilet satıştaki Emircan isimli çalışanın bu olaylar patlayınca niye başka birime kaldırıldığını sordum. Bu kişinin banka hesap hareketlerinin incelenmesi gerektiğini belirttim.'

Dursun Özbek'in hamaset yaptığını söyleyen Altaylı, Dursun Özbek'in kürsüde kendisi ve arkadaşlarını suçladığını kaydetti:

Dursun Özbek'in hamaset yaptığını söyleyen Altaylı, Dursun Özbek'in kürsüde kendisi ve arkadaşlarını suçladığını kaydetti:

'Başkan Özbek, hiç bu konulara girmeden hamaset yaptı. 'Şampiyonluk yolu içindeyken önümüzü kesmeyin' falan dedi. Suç duyurusu yaptık derken suç duyurusu yapanlara hakaret etti.'

Suç duyurusunu ilgili personel ve kişiler yerine bunu ortaya çıkaranlara yaptıklarını söyleyen Altaylı sözlerine şu şekilde devam etti:

Suç duyurusunu ilgili personel ve kişiler yerine bunu ortaya çıkaranlara yaptıklarını söyleyen Altaylı sözlerine şu şekilde devam etti:

'Cevap hakkı doğduğu için söz alan Rezan Epözdemir çok iyi bir konuşma yaptı ve yönetimin karaborsa çetesi için değil bu çeteyi ortaya çıkarmak isteyenler hakkında suç duyurusu yaptığını belgeledi.'

Fatih Altaylı bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek sözlerini noktaladı:

Fatih Altaylı bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek sözlerini noktaladı:

'Belli ki yönetim bu işi kapatmaya çalışıyor. Ama merak etmeyin. Ben bu işin peşini bırakmam. Biz ahlaklı bir Galatasaray'ın, şampiyon bir Galatasaray'dan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Kurucularımızdan Asım Sonumut'un topladığı 1 kuruşların hesabını her an veren Ali Sami Yen gibi olmamız lazım diyoruz.”

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Naci Kir

Galatasaray taraftarı ile yönetimi ile saraydan nemalaniyor.