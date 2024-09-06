Fatih Altaylı, Galatasaray Divan Kurulu'nda Gizli Oturumda Konuşulan Karaborsa Konusunu Anlattı
Fatih Altaylı, Galatasaray Divan Kurulu'nda Gizli Oturumda Konuşulan Karaborsa Konusunu Anlattı
Galatasaray Divan Kurulu bugün 'karaborsa bilet' için toplandı. Divan Kurulu, toplantının canlı yayınlanmayacağını ve GSTV'nin 10 yıl süreyle arşivine kaldırılacağını açıklamıştı. Fatih Altaylı 'içeriden' bilgi paylaşarak kamuoyunu aydınlattı.
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Fatih Altaylı, “Herkes Galatasaray Divan Kurulu'nda neler olduğunu soruyor. Toplantı gizli olduğu için çok detay vermeden anlatayım." diyerek içeride gördüğü birkaç şeyi kamuoyu ile paylaştı.
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Fatih Altaylı, elindeki belge ve bilgileri paylaştığını aylar önce Dursun Özbek'e de ilettiğini söyleyerek şunları söyledi:
Dursun Özbek'in hamaset yaptığını söyleyen Altaylı, Dursun Özbek'in kürsüde kendisi ve arkadaşlarını suçladığını kaydetti:
Suç duyurusunu ilgili personel ve kişiler yerine bunu ortaya çıkaranlara yaptıklarını söyleyen Altaylı sözlerine şu şekilde devam etti:
Fatih Altaylı bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek sözlerini noktaladı:
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Galatasaray taraftarı ile yönetimi ile saraydan nemalaniyor.