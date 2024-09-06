Fatih Altaylı, Galatasaray Divan Kurulu'nda Gizli Oturumda Konuşulan Karaborsa Konusunu Anlattı

'Belli ki yönetim bu işi kapatmaya çalışıyor. Ama merak etmeyin. Ben bu işin peşini bırakmam. Biz ahlaklı bir Galatasaray'ın, şampiyon bir Galatasaray'dan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Kurucularımızdan Asım Sonumut'un topladığı 1 kuruşların hesabını her an veren Ali Sami Yen gibi olmamız lazım diyoruz.”