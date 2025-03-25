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Fatih Altaylı CHP'ye Atanacak Olası Kayyum Genel Başkanları Açıkladı

Fatih Altaylı CHP'ye Atanacak Olası Kayyum Genel Başkanları Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.03.2025 - 13:19 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 13:23

YouTube kanalında gündemi değerlendiren Fatih Altaylı 25 Mart 2025 tarihli yayınında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanmasının ciddi bir şekilde düşünüldüğünü iddia etti. Partilere kayyum atanmasının belediyelerdeki işleyişin aksine mahkeme kararıyla alınacağını belirten Altaylı. Kayyum olarak düşünülen isimlerle yaptığı görüşmeleri de aktardı.

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Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP genel başkanlığı koltuğunu aldığı kurultay hakkında pek çok iddia dile getirildi.

Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP genel başkanlığı koltuğunu aldığı kurultay hakkında pek çok iddia dile getirildi.

Hatta iddialar bu kurultaydaki usül nedeniyle Özgür Özel'in başkanlığının risk altında olduğunu gösteriyordu. Özgür Özel olağanüstü genel kurultay çağrısı yaparak bu söylemlerin önüne geçse de kayyum ihtimali kulislerde sık sık konuşulan konulardan.

Fatih Altaylı CHP'ye normal şartlarda kayyum atanamayacağını belirtti.

Fatih Altaylı CHP'ye normal şartlarda kayyum atanamayacağını belirtti.

Bunun İçişleri Bakanlığı değil mahkemece verilecek bir karar olduğunu söyledi ve 2016 yılındaki MHP kurultayından örnek verdi. CHP'ye de atanacak kayyumun mahkeme kararıyla olabileceğini söyledi.

Kayyum için İlhan Kesici, Akif Hamzaçebi ve Mustafa Sarıgül gibi isimlerin geçtiği de bir diğer iddiaydı.

Kayyum için İlhan Kesici, Akif Hamzaçebi ve Mustafa Sarıgül gibi isimlerin geçtiği de bir diğer iddiaydı.

Altaylı, Mustafa Sarıgül'den böyle bir teklifi reddedeceğine dair mesaj aldığını paylaştı. İlhan Kesici'ye göre kongrenin iptal edilme olasılığının olmadığını aktardı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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