Fatih Altaylı CHP'ye Atanacak Olası Kayyum Genel Başkanları Açıkladı
Fatih Altaylı CHP'ye Atanacak Olası Kayyum Genel Başkanları Açıkladı
YouTube kanalında gündemi değerlendiren Fatih Altaylı 25 Mart 2025 tarihli yayınında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanmasının ciddi bir şekilde düşünüldüğünü iddia etti. Partilere kayyum atanmasının belediyelerdeki işleyişin aksine mahkeme kararıyla alınacağını belirten Altaylı. Kayyum olarak düşünülen isimlerle yaptığı görüşmeleri de aktardı.
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Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP genel başkanlığı koltuğunu aldığı kurultay hakkında pek çok iddia dile getirildi.
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Fatih Altaylı CHP'ye normal şartlarda kayyum atanamayacağını belirtti.
Kayyum için İlhan Kesici, Akif Hamzaçebi ve Mustafa Sarıgül gibi isimlerin geçtiği de bir diğer iddiaydı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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