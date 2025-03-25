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İBB Başkan Vekili Ne Zaman Seçilecek, Kim Olacak? İBB Başkan Vekili Adayları

İBB Başkan Vekili Ne Zaman Seçilecek, Kim Olacak? İBB Başkan Vekili Adayları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 13:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerine Belediye Başkanlığı koltuğuna bir vekil gelecek. Belediye Meclisi, İmamoğlu'nun yerine gelecek olan ismi belirleyecek. Milyonlarca İstanbullu başta olmak üzere vatandaşlar, 'İBB Başkan Vekili kim olacak?' sorusunu araştırıyor.

Peki İBB Başkan Vekili ne zaman seçilecek? İBB Başkan Vekili adayları kimler?

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İBB Başkan Vekili Seçimi Ne Zaman?

İBB Başkan Vekili Seçimi Ne Zaman?

İBB Başkan Vekili seçimleri 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te yapılacak. İBB Başkan Vekili seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda düzenlenecek.

İlgili açıklama, İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın yerine vekillerin seçileceği belirtildi.

'5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 26 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür.'

İBB Başkan Vekili Kim Olacak?

İBB Başkan Vekili Kim Olacak?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında serbest kalmasıyla İBB'ye kayyum atanma ihtimalinin ortadan kalktığı aktarıldı. Ancak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun görevden alınması nedeniyle, belediye meclisi, yeni başkanlarını belirleyecek. 

İBB Başkan Vekilinin kim olacağı henüz bilinmiyor. Fakat Hürriyet’ten Fulya Soybaş’ın haberine göre CHP kulislerinde diğer aday isimlerden daha çok ön plana çıkan iki isim bulunuyor.

İBB Başkan Adayları

İBB Başkan Adayları

Hürriyet’ten Fulya Soybaş’ın aktardığına göre, İBB Başkan Vekilliği için iki ismin adı geçiyor. İBB Başkan Vekili olması beklenen isimler Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. 

Sinem Dedetaş, yıllar sonra Üsküdar'ı CHP'ye kazandıran bir isim olarak seçim süreçlerinde ön plana çıkmayı başardı. Öte yandan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de 7 kez üst üste seçimleri kazandı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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