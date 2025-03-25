İBB Başkan Vekili Ne Zaman Seçilecek, Kim Olacak? İBB Başkan Vekili Adayları
İBB Başkan Vekili Ne Zaman Seçilecek, Kim Olacak? İBB Başkan Vekili Adayları
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerine Belediye Başkanlığı koltuğuna bir vekil gelecek. Belediye Meclisi, İmamoğlu'nun yerine gelecek olan ismi belirleyecek. Milyonlarca İstanbullu başta olmak üzere vatandaşlar, 'İBB Başkan Vekili kim olacak?' sorusunu araştırıyor.
Peki İBB Başkan Vekili ne zaman seçilecek? İBB Başkan Vekili adayları kimler?
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İBB Başkan Vekili Seçimi Ne Zaman?
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İBB Başkan Vekili Kim Olacak?
İBB Başkan Adayları
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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