Farklı Tarzları ile Sizi Bambaşka Yere Götürecek Bir Grup: Kalandra

Farklı ve eşsiz tarzları ile sizi dinlediğiniz anda bambaşka bir dünyaya davet eden grup Kalandra ve onların hafızanıza kazınacak şarkılarını keşfetmeye hazır mısınız? Hem melodileri, hem de müzikleri ile sizi kendine aşık edecek şarkılara göz atalım!