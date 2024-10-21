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Farklı Tarzları ile Sizi Bambaşka Yere Götürecek Bir Grup: Kalandra

etiket Farklı Tarzları ile Sizi Bambaşka Yere Götürecek Bir Grup: Kalandra

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 23:56

Farklı ve eşsiz tarzları ile sizi dinlediğiniz anda bambaşka bir dünyaya davet eden grup Kalandra ve onların hafızanıza kazınacak şarkılarını keşfetmeye hazır mısınız? Hem melodileri, hem de müzikleri ile sizi kendine aşık edecek şarkılara göz atalım!

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1. I Am

2. The State of the World

3. Borders

4. Bardaginn

5. Brave New World

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6. Helvegen

7. Are You Ready?

8. The Waiting Game

9. Virkelighetens Etterklang

10. Norse Lands

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11. Naive

12. Eikthyrnir

13. Heal My Soul

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