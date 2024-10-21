Farklı Tarzları ile Sizi Bambaşka Yere Götürecek Bir Grup: Kalandra
Farklı Tarzları ile Sizi Bambaşka Yere Götürecek Bir Grup: Kalandra
Farklı ve eşsiz tarzları ile sizi dinlediğiniz anda bambaşka bir dünyaya davet eden grup Kalandra ve onların hafızanıza kazınacak şarkılarını keşfetmeye hazır mısınız? Hem melodileri, hem de müzikleri ile sizi kendine aşık edecek şarkılara göz atalım!
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1. I Am
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2. The State of the World
3. Borders
4. Bardaginn
5. Brave New World
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6. Helvegen
7. Are You Ready?
8. The Waiting Game
9. Virkelighetens Etterklang
10. Norse Lands
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