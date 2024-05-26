Farklı Çalışma Saatleri ve Stilleri ile Hepimizi Şoke Eden 15 Kişi
Farklı Çalışma Saatleri ve Stilleri ile Hepimizi Şoke Eden 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde farklı çalışma saatleri ile farklı yaşamların mümkün olduğunu gösteren 15 kişinin hikayesine bakıyor olacağız. Siz de haftada kaç saat çalıştığınızı bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Kağıt üstünde hafta 40 saat çalışıyor olarak gözüküyorum ama gerçekte belki 10 saat anca çalışıyorumdur."
2. "Genelde işe geç geliyorum ve arka kapıdan giriyorum. Sonra günümü işten kaçarak geçiriyorum ve belki 15 dakika gerçekten çalışıyorumdur."
3. "haftada 24 saat civarı çalışıyorum ve sadece haftada 3 güne denk geliyor."
4. "Günde 12 saat ve haftada 5 gün. Ortalama haftalık 60 saate denk geliyor ama bazenleri 80 saat çalıştığım da oluyor."
5. "Yaklaşık 40 saat ödemesiz çıraklık yapıyorum ve böylece gerçekten para kazandığım işime haftada 10 saat anca ayırabiliyorum."
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6. "Arama merkezinde çalışıyorum ve genelde haftada 42-44 saat arası çalışıyorum."
7. "Yaklaşık 1 yıldır haftada 80 saat civarı çalışıyorum."
8. "Haftada 60 saat çalışmam sayesinde borçlarımın çoğunu ödedim ve yeni bir araba almaya da çok yakınım."
9. "1 hafta boyunca 7 gün çalışıyorum ve ortalama 82 saat oluyor."
10. "45 saat olarak gözüküyor ama verdiğim molaları düşünürsek haftada 20 saate denk geliyor."
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11. "Yaklaşık 35 saat civarı ama bütün süreci otomatik hale getirdim ve kimseye söylemedim."
12. "Kovuldum yani bugünden sonra günde 0 saat çalışıyorum."
13. "Kendi işimi yapıyorum. Haftada 10-25 saat arası çalışıyorum ve aralarımda golf oynuyorum."
14. "4 ay boyunca günde 12-14 saat çalışıyorum ve daha sonra 4 ay boyunca tatil yapıyorum."
15. "Genelde part time çalışarak günde sadece 3-4 saat çalışıyorum."
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