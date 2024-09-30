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Fantastik Bir Dünyada Günü Kurtardıktan Sonra Bir Gökdelenin Üstünde Otururken Dinlenebilecek 12 Şarkı

etiket Fantastik Bir Dünyada Günü Kurtardıktan Sonra Bir Gökdelenin Üstünde Otururken Dinlenebilecek 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 17:31

İzlediğimiz fantastik filmler ve diziler bizi o dünyanın içine hooop çekiyor ve kendimizi ister istemez başrolün yerine koyuyoruz. Şehri kötü insanlardan korumuşsunuz ve keyif yaparken işte bu şarkıları dinliyorsunuz. 🦾

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1. The Oh Hellos: Soldier, Poet, King

2. (Medieval Fantasy Music) - A Tavern For The Night

3. Aurora - Runaway

4. O Children - Nick Cave & The Bad Seeds

5. LUMRY - Kiss The Dark Goodbye

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6. RUELLE - War Of Hearts

7. Lana Del Rey - Young and Beautiful

8. Dutch Melrose - RUNRUNRUN

9. Apashe - Lacrimosa

10. 2WEI - Toxic

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11. Billie Eilish - No Time To Die

12. Sarah Cothran - Love Story

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