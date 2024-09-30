Fantastik Bir Dünyada Günü Kurtardıktan Sonra Bir Gökdelenin Üstünde Otururken Dinlenebilecek 12 Şarkı
Fantastik Bir Dünyada Günü Kurtardıktan Sonra Bir Gökdelenin Üstünde Otururken Dinlenebilecek 12 Şarkı
İzlediğimiz fantastik filmler ve diziler bizi o dünyanın içine hooop çekiyor ve kendimizi ister istemez başrolün yerine koyuyoruz. Şehri kötü insanlardan korumuşsunuz ve keyif yaparken işte bu şarkıları dinliyorsunuz. 🦾
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1. The Oh Hellos: Soldier, Poet, King
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2. (Medieval Fantasy Music) - A Tavern For The Night
3. Aurora - Runaway
4. O Children - Nick Cave & The Bad Seeds
5. LUMRY - Kiss The Dark Goodbye
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6. RUELLE - War Of Hearts
7. Lana Del Rey - Young and Beautiful
8. Dutch Melrose - RUNRUNRUN
9. Apashe - Lacrimosa
10. 2WEI - Toxic
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