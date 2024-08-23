Eylül'de Tatil Yapmanın Avantajlarını Açıklayan Kullanıcı Tatil Tercihlerinizi Değiştirebilir!

Yaz tatili denilince akla genellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları gelir. Ancak bazı tatilcilerin gözdesi olan başka dönem var: Eylül. Sosyal medyada bir kullanıcı, çektiği video ile Eylül ayında tatil yapmanın avantajlarını mizahi bir dille ele aldı. Bakalım hak verecek misiniz?