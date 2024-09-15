Eylül Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 17 dakika
Pişirme derecesi: 180 derece
Malzemeler:
1 diş sarımsak
30 gram badem
1 yemek kaşığı maydanoz, düz yapraklı
0,25 çay kaşığı kekik, kurutulmuş
1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu, rendelenmiş
1 tutam karabiber, taze öğütülmüş
20 gram parmesan, rendelenmiş
20 gram yumuşatılmış tereyağ
300 gram yeşil fasülye
100 gram havuç
1 yemek kaşığı yağ
0,5 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı nişasta
4 alabalık filetosu
1 tutam tuz
0,5 yemek kaşığı limon suyu, taze sıkılmış
Yapılışı:
1. Sarımsak dişlerini soyup doğrayın. Bademleri, blender veya mutfak robotunuzun öğütücü aksesuarını kullanarak ince bir doku yakalayana kadar karıştırın. Taze maydanoz, doğranmış sarımsak, kekik, rendelenmiş limon kabuğu, karabiber ve rendelenmiş parmesanı ekleyin ve eşit bir şekilde bütünleşene kadar karıştırmaya devam edin.
2. Yumuşatılmış tereyağını küçük bir kaba koyun, blenderde çektiğiniz ot karışımını ekleyin ve eşit bir şekilde dağılana kadar karıştırın. Ot - tereyağı karışımını bir pişirme kağıdı parçasına aktarın, üstünü yine pişirme kağıdıyla kaplayın ve 2 ila 3 cm kalınlığındaki bir oklavayla düzleştirin. Dondurucuya atıp 7 ila 10 dakika soğumasını bekleyin.
3. Taze fasulyeleri yıkayıp uç kısımlarını kesin. Havucu soyun, yıkayın ve ince ince, julyen usulü doğrayın. Malzemeleri bir kaba koyun, yağ ve tuz ekleyip karıştırın. Ardından nişasta ekleyerek iyice karıştırın.
4. Taze fasulyeleri ve havuç çubuklarını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine aktarın. Cihazı 7 dakika ve 180 derece ayarda çalıştırın.
5. Otlu tereyağını dondurucudan çıkarın ve dört eşit parçaya ayırın. Alabalık filetolarını tuz ve limon suyuyla lezzetlendirip her bir filetonun üstüne bir adet donmuş otlu tereyağı koyun.
6. Pişirme tamamlandığında taze fasulyeler ve havuçların karışması için Çift Hazneli Airfryer haznesini bir kez sallayın. Alabalık filetolarını sepetteki sebzelerin üzerine koyup hazneyi Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Cihazı 9 dakika ve 180 derece sıcaklıkta çalıştırın.
7. Piştikten sonra çıtır alabalık filetoları taze fasulye ve havuç kızartması eşliğinde sıcakken servis edin.
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