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Eylül Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Eylül Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 19:01

Mevsim sebzeleriyle yemek yapmak isteyenleri buraya alalım çünkü Eylül ayı sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli tarifleri sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar!

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1. Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette

1. Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 90 gram soğuk tereyağı

  • 90 gram un

  • 90 gram karabuğday unu

  • 2 çay kaşığı porçini mantar tozu

  • 2 yemek kaşığı soğuk su

  • 50 gram Gruyère peyniri

  • 100 gram krem peynir

  • 400 gram yabani mantar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 4 tutam kekik, taze

Yapılışı:

1. Tereyağını küçük küpler halinde kesin. Çok amaçlı un, karabuğday unu, porçini mantarı tozu, küp tereyağı ve tuzu mutfak robotuna ekleyin ve kumlu gibi bir kıvamda iyice karışana kadar 1 dakika boyunca darbeli ayarında çırpın. Daha sonra karışımı büyük bir kaseye aktarın, soğuk su ekleyin, sıkı ve toplanabilen bir hamur oluşana kadar biraz yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

2. Bu sırada iç dolguyu hazırlayın. Gravyer peynirini rendeleyip krem peynirle karıştırın. Yabani mantarları fırçayla temizleyin, ince ince dilimleyip zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

3. Soğuyan hamuru yaklaşık 0,5 cm kalınlığında 25 cm çapında açın. Sepetin tabanına yerleştirin, üzerine peynir karışımını her iki yanında 4 cm'lik bir kenar bırakarak yayın, üzerine de yabani mantarları yerleştirin. Boş kalan kenarları, dolgunun ortasına doğru düzgünce katlayın. Sepeti Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. Cihazı 160 derece ayarda çalıştırın.

4. Taze kekiği yıkayıp iri iri doğrayın. Piştikten sonra patlıcan galettayı Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın ve servis etmeden önce 10 dakikalığına soğumaya bırakın. Üzerine taze kekik serpip servis edin.

2. Yeşil Fasulye Sote

2. Yeşil Fasulye Sote

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 190 derece

Malzemeler:

  • 400 gram yeşil fasülye

  • 1 çay kaşığı bitkisel yağ

Yapılışı:

1. Yeşil fasulyeleri yıkayın ve uçlarını kesin. Kuruttuktan sonra lezzetlendirmek için yağ ve çeşni ekleyin.

2. Yeşil fasulyeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine eşit dağılacak şekilde yerleştirin ve sepeti cihaza yerleştirin. Hepsini tek seferde sığdıramazsanız partiler halinde pişirin. Cihazı 190 derece ayarda 8 dakika pişirin.

3. Pişirme sırasında Çift Hazneli Airfryer'ı açın ve hazneyi bir kez sallayın. Pişen fasülyeleri cihazdan çıkarıp servis edin.

3. Kabak Dolması Graten

3. Kabak Dolması Graten

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 porsiyonlar

  • 1 kış kabağı

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 50 gram mini ıspanak

  • 100 gram süzme yoğurt

  • 200 gram Gouda peyniri, rendelenmiş

  • 2 tutam karabiber, taze öğütülmüş

Yapılışı:

1. Balkabağını yıkayın, uzunlamasına ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Her iki yarıyı da tuz ve zeytinyağı ile ovun.

2. Balkabağını kesik yerleri alta gelecek şekilde büyük hazneye koyun ve Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Cihazı 30 dakika, 180 derece olacak şekilde ayarlayıp çalıştırın.

3. Minik ıspanakları yıkayıp kurutun.

4. Balkabağı yarımlarını pişirdikten sonra güvenle elinize alabilecek kadar soğuması için bekletin, sonra da dikkatlice Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın. Dış kabuğunu kırmamaya dikkat ederek içini sıyırıp bir kaseye alın. Üzerine süzme yoğurt, rendelenmiş gouda peyniri, minik ıspanak ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın. Balkabağı kabuklarını hazırlanan karışımla eşit şekilde doldurun.

5. Doldurduğunuz balkabağı yarımlarını sepete koyun ve sepeti Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Cihazı 180 derece ve 10 dakika ayarda çalıştırın.

6. Fırınlama işlemi tamamlanınca balkabağı grateni Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın. Yanında mevsim salatayla birlikte sıcak servis edin.

4. Yeşil Arpa Salatası

4. Yeşil Arpa Salatası

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

  • Yeşil arpa salatası

  • 200 gram frenk arpası

  • 600 mililitre su

  • 200 gram yeşil fasulye

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 200 gram ayıklanmış edamame, donmuş

  • 4 yemek kaşığı limon suyu, taze sıkılmış

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı Dijon hardalı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 50 gram mini ıspanak

  • 50 gram roka

Yapılışı:

1. Arpayı sudan geçirip su ile birlikte haşlayın. Pişirme işlemi bitince fazla suyunu süzüp arpayı sudan geçirin ve soğumaya bırakın.

2. Yeşil fasulyeleri yıkayıp doğrayın.Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine sıvı yağ koyun, üzerine yeşil fasulyeleri ekleyip ara sıra karıştırarak 5 dakika soteleyin. Edamameyi ekleyip 5 dakika daha sotelemeye devam edin. Sonra da sebzeleri hazneden çıkarıp soğumaya bırakın.

3. Salatayı hazırlamak için malzemelerin hepsini bir kaseye alın, üzerine hazırladığınız salata sosunu gezdirin ve hafifçe karıştırın. Sonra da servis edin.

5. Miso Soslu İsli Tavuk

5. Miso Soslu İsli Tavuk

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 17 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 300 gram tavuk göğsü

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam biber, taze öğütülmüş

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • 300 gram kış kabağı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 240 gram siyah fasulye, konserve, suyu süzülmüş

  • 1 avokado, büyük

  • 50 gram ıspanak yaprağı

  • 1 yemek kaşığı beyas miso hamuru

  • 1 yemek kaşığı su

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 1 yeşil soğan

  • 1,5 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü 2x2 cm'lik küpler halinde kesin ve tuz, biber ve füme kırmızı biberle tatlandırın. Balkabağını soyup 2x2 cm'lik parçalar halinde kesin.

2. Tavuk göğsü ve balkabağının üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. Hepsini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine aktarın ve 180 derece sıcaklıkta ve 17 dakika boyunca pişirin.

3. Siyah fasulyeleri süzün. Avokadoyu uzunlamasına ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. İnce ince dilimleyin. Ispanakları yıkayın.

4. Miso ezmesi ve suyu ayrı bir kapta karıştırarak sosu hazırlayın. Bal ve pirinç sirkesini ekleyin ve tüm malzemeleri iyice karıştırın.

5. Yemeği ıspanakla başlayarak bir kasede servis için hazırlayın. Ispanağın üzerini tavuk göğsü ve balkabağıyla doldurun. Dilimlenmiş avokadoyu ekleyip biraz siyah fasulye ekleyin. Üzerlerine sosu gezdirin ve doğranmış yeşil soğan ve susam serpin.

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6. Gevrek Yeşil Fasülye Kızartması

6. Gevrek Yeşil Fasülye Kızartması

Hazırlama süresi: 15dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 300 gram yeşil fasülye

  • 40 gram un

  • 2 yumurta

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 70 gram galeta unu

  • 30 gram parmesan, rendelenmiş

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kanola yağı

Yapılışı:

1. Yeşil fasulyeleri yıkayıp kenarlarını kesin. Kağıt havluyla kurulayın.

2. Yeşil fasulyeleri bir kaseye aktarın, unu ekleyin ve heryerini eşit kaplayacak şekilde iyice karıştırın.

3. Yumurtaları bir kapta tuzla çırpın. Başka bir kapta galeta unu, rendelenmiş parmesan ve sarımsak tozunu karıştırın.

İpucu: Normal galeta unu yerine ektra çıtırlık katmak için panko kullanın.

4. Önce una bulanmış yeşil fasulyeleri, çırpılmış yumurtaların olduğu kaba katın. Ardından yeşil fasulyeleri yumurtaların içinden çıkarın, fazla sıvısını süzüp hemen galeta unu karışımına aktarın. Yeşil fasulyeleri çevirin ve her tarafı galeta unuyla kaplanana kadar bastırın.

5. Karışıma bulanmış yeşil fasulyeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine eşit bir katman halinde yerleştirip üzerine yağ gezdirin. Sepeti Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve cihazı 9 dakika ve 200 derece sıcaklıkta çalıştırın. Hazneyi 3 dakikada bir iki kez sallayın.

İpucu: kanola yağı yerine bitkisel yağ gibi herhangi bir nötr yağ kullanabilirsiniz.

6. Kızartma işlemi bitince yeşil fasulyeleri Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarıp servis edin.

7. Sebze Kızartması Eşliğinde Otlu Pane Alabalık

7. Sebze Kızartması Eşliğinde Otlu Pane Alabalık

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 17 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 diş sarımsak

  • 30 gram badem

  • 1 yemek kaşığı maydanoz, düz yapraklı

  • 0,25 çay kaşığı kekik, kurutulmuş

  • 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu, rendelenmiş

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 20 gram parmesan, rendelenmiş

  • 20 gram yumuşatılmış tereyağ

  • 300 gram yeşil fasülye

  • 100 gram havuç

  • 1 yemek kaşığı yağ

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 4 alabalık filetosu

  • 1 tutam tuz

  • 0,5 yemek kaşığı limon suyu, taze sıkılmış

Yapılışı:

1. Sarımsak dişlerini soyup doğrayın. Bademleri, blender veya mutfak robotunuzun öğütücü aksesuarını kullanarak ince bir doku yakalayana kadar karıştırın. Taze maydanoz, doğranmış sarımsak, kekik, rendelenmiş limon kabuğu, karabiber ve rendelenmiş parmesanı ekleyin ve eşit bir şekilde bütünleşene kadar karıştırmaya devam edin.

2. Yumuşatılmış tereyağını küçük bir kaba koyun, blenderde çektiğiniz ot karışımını ekleyin ve eşit bir şekilde dağılana kadar karıştırın. Ot - tereyağı karışımını bir pişirme kağıdı parçasına aktarın, üstünü yine pişirme kağıdıyla kaplayın ve 2 ila 3 cm kalınlığındaki bir oklavayla düzleştirin. Dondurucuya atıp 7 ila 10 dakika soğumasını bekleyin.

3. Taze fasulyeleri yıkayıp uç kısımlarını kesin. Havucu soyun, yıkayın ve ince ince, julyen usulü doğrayın. Malzemeleri bir kaba koyun, yağ ve tuz ekleyip karıştırın. Ardından nişasta ekleyerek iyice karıştırın.

4. Taze fasulyeleri ve havuç çubuklarını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine aktarın. Cihazı 7 dakika ve 180 derece ayarda çalıştırın.

5. Otlu tereyağını dondurucudan çıkarın ve dört eşit parçaya ayırın. Alabalık filetolarını tuz ve limon suyuyla lezzetlendirip her bir filetonun üstüne bir adet donmuş otlu tereyağı koyun.

6. Pişirme tamamlandığında taze fasulyeler ve havuçların karışması için Çift Hazneli Airfryer haznesini bir kez sallayın. Alabalık filetolarını sepetteki sebzelerin üzerine koyup hazneyi Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Cihazı 9 dakika ve 180 derece sıcaklıkta çalıştırın.

7. Piştikten sonra çıtır alabalık filetoları taze fasulye ve havuç kızartması eşliğinde sıcakken servis edin.

8. Kış Kabağı ile Beyaz Fasulye Ezmesi

8. Kış Kabağı ile Beyaz Fasulye Ezmesi

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 500 gram kış kabağı

  • 240 gram beyaz fasulye, konserve, suyu süzülmüş

  • 30 mililitre zeytinyağı

  • 100 mililitre su

  • 50 mililitre limon suyu, taze sıkılmış

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam biber, taze öğütülmüş

Yapılışı:

1. Kış kabağını soyup 2 santimetrelik küpler halinde doğrayın. Beyaz fasulyelerin suyunu süzün.

2. Kış kabağı ile beyaz fasulyeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine aktarın ve önerilen süre boyunca belirtilen sıcaklıkta pişirin.

3. Pişen kabakla fasulyeleri soğumaya bırakın sonra da mutfak robotuna aktarın. Zeytinyağı, su, limon suyu ve baharatları ekleyin ve pürüzsüz bir ezme haline gelene kadar robottan geçirin.

4. Kabak ve fasülye ezmesini taze veya kızarmış ekmekle servis edin.

9. Kereviz Kökü Biftek

9. Kereviz Kökü Biftek

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 26 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler:

  • 700 gram kereviz kökü

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1 diş sarımsak

  • 0,5 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

Yapılışı:

1. Kereviz kökünü soyun ve 2 cm kalınlığında uzunlamasına dilimleyin. Her bir dilimi fırçayla yağlayın.

2. Kereviz köklerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin. Cihazı 170 derecede, 26 dakika pişirin. Kereviz kökü biftekleri pişirmenin yarısında çevirin.

3. Soya sosu, akçaağaç şurubu, ezilmiş sarımsak ve tütsülü paprika tozunu karıştırın. Terbiye karışımını kereviz bifteklerin üzerine sürün, aromayı içine çekmesi için 5 dakika bekleyin ve yanında vejetaryen püre veya pancar humusuyla servis edin.

10. Kabak Muffin

10. Kabak Muffin

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam Çörekotu

  • 1 tutam karabiber

  • 1 kabartma tozu

  • 1 soğan

  • 1 tutam dereotu

  • 1 kabak

  • 1 bardak un

  • 2 yumurta

  • 1 tutam maydanoz

Yapılışı:

1. Kabakları rendeleyin ve suyunu süzün. Diğer malzemelerin hepsini bir kaba ekleyip karıştırın, harcı muffin kaplarına koyun ve üzerine çörekotunu serpiştirin. 

2. Kapları Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derece 15 dakika pişirin.

3. Muffinleri bir iki dakika soğumaya bıraktıktan sonra servis edebilirsiniz.

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