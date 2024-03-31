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Ex Aşıklar Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Oy Kullanmak İçin Gittikleri Okulda Az Daha Pişti Oluyordu

Ex Aşıklar Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Oy Kullanmak İçin Gittikleri Okulda Az Daha Pişti Oluyordu

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
31.03.2024 - 15:59

Eski sevgili Kerem Bürsin ve Hande Erçel, yerel seçimler için aynı okulda oy kullandı. Yarım saat arayla oy kullanan ünlü isimler gündem oldu. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
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Başarılı oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i hepimiz tanıyoruz. Çift, 2020 yılında yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol arkadaşı olmuştu.

Başarılı oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i hepimiz tanıyoruz. Çift, 2020 yılında yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol arkadaşı olmuştu.

Sonrasında ise gerçek hayatta da sevgili olduklarını öğrenmiştik ancak ilişkilerine nazar değdi ve çiftimiz ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Sonrasında ise gerçek hayatta da sevgili olduklarını öğrenmiştik ancak ilişkilerine nazar değdi ve çiftimiz ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Geçtiğimiz süreçte ikilinin barıştığına dair dedikodular duysak da Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yeni bir ilişkiye başladı.

Geçtiğimiz süreçte ikilinin barıştığına dair dedikodular duysak da Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yeni bir ilişkiye başladı.

Uzun süredir de kem gözlerden sakındıkları güzel bir ilişkileri var...

Gelelim esas konumuza...

Gelelim esas konumuza...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre eski sevgililer, bugün yapılan yerel seçimlerde aynı okulda oy kullandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre eski sevgililer, bugün yapılan yerel seçimlerde aynı okulda oy kullandı.
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Erçel ve Bürsin, Ted Koleji'nde yarım saat arayla oy kullandı.

Erçel ve Bürsin, Ted Koleji'nde yarım saat arayla oy kullandı.

Her ne kadar birlikte olmadıklarını bilsek de bu duruma heyecananlanan birçok hayran oldu.

Her ne kadar birlikte olmadıklarını bilsek de bu duruma heyecananlanan birçok hayran oldu.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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