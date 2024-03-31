Ex Aşıklar Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Oy Kullanmak İçin Gittikleri Okulda Az Daha Pişti Oluyordu
Ex Aşıklar Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Oy Kullanmak İçin Gittikleri Okulda Az Daha Pişti Oluyordu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Eski sevgili Kerem Bürsin ve Hande Erçel, yerel seçimler için aynı okulda oy kullandı. Yarım saat arayla oy kullanan ünlü isimler gündem oldu. Detaylar...👇
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Başarılı oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i hepimiz tanıyoruz. Çift, 2020 yılında yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol arkadaşı olmuştu.
Sonrasında ise gerçek hayatta da sevgili olduklarını öğrenmiştik ancak ilişkilerine nazar değdi ve çiftimiz ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.
Geçtiğimiz süreçte ikilinin barıştığına dair dedikodular duysak da Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yeni bir ilişkiye başladı.
Gelelim esas konumuza...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre eski sevgililer, bugün yapılan yerel seçimlerde aynı okulda oy kullandı.
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Erçel ve Bürsin, Ted Koleji'nde yarım saat arayla oy kullandı.
Her ne kadar birlikte olmadıklarını bilsek de bu duruma heyecananlanan birçok hayran oldu.
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