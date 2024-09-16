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Evlilik Hakkındaki Genelgeçer Yargıları Kırmaya Ant İçmiş Kişiler

Evlilik Hakkındaki Genelgeçer Yargıları Kırmaya Ant İçmiş Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 11:17 Son Güncelleme: 16.09.2024 - 11:43

Evlilik kimine göre kutsal, kimine göre ucu görünmeyen bir tünel ve ürkütücü. Twitter'da da bir kullanıcı takipçilerine evlilik hakkında linç edilebilecekleri fikirlerini söylemelerini istedi. Ortaya ilginç düşünceler çıktı.

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Her şey bu tweetle başladı👇

Her şey bu tweetle başladı👇
twitter.com

Kimi evliliğin sadece bir kurum olarak değil, aynı zamanda kişisel uyum ve doğru partnerle kurulan ilişki açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kimi evliliğin sadece bir kurum olarak değil, aynı zamanda kişisel uyum ve doğru partnerle kurulan ilişki açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
twitter.com

Kimi ise evlilik ve ilişki arayışının pasif bir şekilde geçiştirilemeyeceği kanısındaydı.

Kimi ise evlilik ve ilişki arayışının pasif bir şekilde geçiştirilemeyeceği kanısındaydı.
twitter.com

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