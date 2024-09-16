Evlilik Hakkındaki Genelgeçer Yargıları Kırmaya Ant İçmiş Kişiler
Evlilik Hakkındaki Genelgeçer Yargıları Kırmaya Ant İçmiş Kişiler
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Kimi evliliğin sadece bir kurum olarak değil, aynı zamanda kişisel uyum ve doğru partnerle kurulan ilişki açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Kimi ise evlilik ve ilişki arayışının pasif bir şekilde geçiştirilemeyeceği kanısındaydı.
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