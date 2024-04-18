Evlilik Dışı İlişkiden Çocuk Sahibi Olmalarıyla Bir Zamanlar Olay Yaratan Ünlü İsimler
Evlilik Dışı İlişkiden Çocuk Sahibi Olmalarıyla Bir Zamanlar Olay Yaratan Ünlü İsimler
Her ne kadar Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuğu Duygu Nebioğlu konuşulsa da, ünlü isim bu konuda yalnız değil. Bakın daha önce kimler evlilik dışı çocuk sahibi olmuş?
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En çok gündem olan isimlerden gitmek gerekirse Metin Akpınar ve Duygu Nebioğlu ile başlayabiliriz.
Şarkıcı Emrah İpek'in oğlu Tayfun'u kabul etmesi çok uzun bir süre almıştı hatırlarsanız.
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Melisa dünyaya geldiğinde henüz evli değildi.
Berdan Mardini'nin Yeliz Elçin'le olan ilişkisinden bir çocuğu dünyaya geldi. Mardini, çocuğun dünyaya gelmesini ne kadar istemese de bu duruma engel olamadı.
Selçuk Ural, Hakan Ural'ı oğlu 17 yaşında geldiğinde kabul etti. Baba-oğul şu anda da görüşmüyor.
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İbrahim Tatlıses'in çocuklarından biri olan Dilan Çıtak da ünlü şarkıcının evlilik dışı bir ilişkisinden dünyaya gelmişti.
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