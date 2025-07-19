Evlendiği İçin Eski Sevgilisine Soğuk Su Gönderen Kişi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir görsel kısa sürede gündem oldu. @ipekbidur adlı kullanıcı, evleneceğini duyurduğu eski sevgilisine süslenmiş soğuk su gönderdiğini belirtti. Pet şişeye kalp şeklinde bir not yapıştıran kişi, “İyi günlerde içersin, evleniyoruz” mesajını yazdı. Görselde ayrıca kurdeleyle süslenmiş şişe detayı da dikkat çekti.

E hal böyle olunca X kullanıcıları düşüncelerini paylaşmaktan geri durmadı tabii. Gelin kimler ne demiş bakalım.