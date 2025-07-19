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Evlendiği İçin Eski Sevgilisine Soğuk Su Gönderen Kişi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Evlendiği İçin Eski Sevgilisine Soğuk Su Gönderen Kişi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.07.2025 - 15:33

Sosyal medyada paylaşılan bir görsel kısa sürede gündem oldu. @ipekbidur adlı kullanıcı, evleneceğini duyurduğu eski sevgilisine süslenmiş soğuk su gönderdiğini belirtti. Pet şişeye kalp şeklinde bir not yapıştıran kişi, “İyi günlerde içersin, evleniyoruz” mesajını yazdı. Görselde ayrıca kurdeleyle süslenmiş şişe detayı da dikkat çekti.

E hal böyle olunca X kullanıcıları düşüncelerini paylaşmaktan geri durmadı tabii. Gelin kimler ne demiş bakalım.

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Bahsi geçen paylaşım şu şekilde 👇🏻

Bahsi geçen paylaşım şu şekilde 👇🏻
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Paylaşım pek çok kişiyi tetikledi tabii.

Paylaşım pek çok kişiyi tetikledi tabii.
twitter.com

Gelin tek tek kim ne demiş bakalım 👇🏻

Gelin tek tek kim ne demiş bakalım 👇🏻
twitter.com

Haklılık payı yüksek 👇🏻

Haklılık payı yüksek 👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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