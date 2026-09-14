Evinizi Evcil Hayvan Dostu Bir Şekilde Nasıl Dekore Edebilirsiniz?
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Evcil hayvanın varsa evini sadece kendi zevkine göre dekore etmek pek mümkün olmuyor. Çünkü senin dekoratif bulduğun her eşya, onun için bir oyun alanı olabilir. Neyse ki hem şık hem de patili dostunun ihtiyaçlarını düşünen bir ev yaratmak mümkün. Birkaç küçük dokunuşla evini onun için daha güvenli, senin için de çok daha kullanışlı hale getirebilirsin. 👇
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1. Mobilya seçerken daha dayanıklı seçeneklere yönel.
2. Ona özel bir dinlenme köşesi oluştur.
3. Patili dostunun mama alanını mutfakta rastgele bir köşeye bırakma!
4. Mama düzeni için daha pratik bir çözüm bulabilirsin.
5. Kabloları ortadan kaldır ya da gizle!
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6. Dekoratif bitkileri seçerken iki kere düşün!
7. Pencereleri patili dostunun keyif alanına dönüştür!
8. Oyuncakları ve aksesuarları dekorasyonun parçası haline getir!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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