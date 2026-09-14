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Evinizi Evcil Hayvan Dostu Bir Şekilde Nasıl Dekore Edebilirsiniz?

etiket Evinizi Evcil Hayvan Dostu Bir Şekilde Nasıl Dekore Edebilirsiniz?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
14.09.2026 - 11:16
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Evcil hayvanın varsa evini sadece kendi zevkine göre dekore etmek pek mümkün olmuyor. Çünkü senin dekoratif bulduğun her eşya, onun için bir oyun alanı olabilir. Neyse ki hem şık hem de patili dostunun ihtiyaçlarını düşünen bir ev yaratmak mümkün. Birkaç küçük dokunuşla evini onun için daha güvenli, senin için de çok daha kullanışlı hale getirebilirsin. 👇

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1. Mobilya seçerken daha dayanıklı seçeneklere yönel.

Evcil hayvan dostu bir evin ilk kuralı, “Bu koltuk güzel ama tırnaklara ne kadar dayanır?” sorusunu sormak. Kolay çizilmeyen, fazla tüy tutmayan ve temizlenmesi eziyet olmayan kumaşlar hayatını kolaylaştırabilir. Özellikle açık renkli ve hassas kumaşları tercih edeceksen, o koltuğu sürekli temizlemek için de hazırlıklı olman gerekiyor.

2. Ona özel bir dinlenme köşesi oluştur.

Evcil hayvanının evin her yerinde uyumasına izin verebilirsin ama ona ait belirli bir alan oluşturman dekorasyon açısından iyi bir fikir. Salonda şık bir yatak, pencere kenarında rahat bir minder veya küçük bir köşe, hem onun kendine ait alanını oluşturur hem de eşyalarının evin her yerine dağılmasını engeller. Üstelik bu alanı evin dekorasyonuna uygun renk ve malzemelerle seçersen Evcil hayvan yatağı görüntüsünden çıkıp dekorasyonun bir parçasına dönüştürebilirsin.

3. Patili dostunun mama alanını mutfakta rastgele bir köşeye bırakma!

Mama ve su kapları evin en çok kullanılan alanlarından birinde durduğu için dekorasyonun küçük ama önemli bir parçası haline gelebiliyor. Bunun için mutfakta veya kolay temizlenebilen başka bir bölümde, mama kaplarının rahatça sığacağı düzenli bir alan oluşturabilirsin. Mama kabının etrafına kolay silinebilen bir mat koymak da dökülen mamaları toplamayı kolaylaştırır. Böylece patili dostunun yemek alanı da evin geri kalanı kadar düzenli görünebilir.

4. Mama düzeni için daha pratik bir çözüm bulabilirsin.

4. Mama düzeni için daha pratik bir çözüm bulabilirsin.

Evcil hayvanının öğünlerini düzenli takip etmek de en az dekorasyon kadar önemli bir konu. Özellikle gün içinde evden uzun süre uzak kalıyorsan, çok daha önemli! Philips Evcil Hayvan Serisi Kameralı Akıllı Besleyici, mama alanını daha düzenli ve işlevsel hale getirebilecek çözümlerden biri. Tıkanmayı önleyici teknolojisi sayesinde kuru mamanın öğün sırasında sorunsuz şekilde sunulmasına yardımcı olurken, uygulama üzerinden öğünleri planlamana da olanak tanıyor. Ayrıca mama içerisindeki nem ve kokuların içeri veya dışarı sızmasını önlemeye yardımcı olacak şekilde tasarlanmış. Böylece mama köşesinde sürekli açık mama paketleri ve ölçü kapları bulundurmak yerine daha derli toplu bir düzen kurabilirsin.

5. Kabloları ortadan kaldır ya da gizle!

Kablolar senin için çirkin bir görüntü ama evcil hayvanın için gerçek bir oyun malzemesi... Özellikle yavru ve daha meraklı hayvanlar kabloları kemirmeye veya onlarla oynamaya çalışabileceği için mümkün olduğunca onların ulaşamayacağı şekilde düzenlemek iyi bir fikir. Kablo kanalları, mobilyaların arkasından geçirilen aparatlar veya kablo düzenleyiciler işine yarayabilir. Böylece daha derli toplu bir görüntü elde edersin.

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6. Dekoratif bitkileri seçerken iki kere düşün!

Bitkiler evin havasını değiştirmek için harika bir fikir ama evcil hayvanın varsa her bitkiyi gönül rahatlığıyla eve getiremezsin. Bazı salon bitkileri hayvanlar için zararlı olabileceğinden, satın almadan önce seçtiğin bitkinin evcil hayvanlar açısından güvenli olup olmadığını araştırmalısın. Ayrıca bitkileri onun ulaşamayacağı yerlere yerleştirmen gerekiyor. Bunun için de dekoratif raflardan yardım alabilirsin. Malum, salonda yere koyduğun bir saksının birkaç dakika sonra aynı yerde kalma ihtimali çok düşük. 🙄

7. Pencereleri patili dostunun keyif alanına dönüştür!

Özellikle kediler için pencere kenarları evin en cazip noktalarından biri olabilir. Pencerenin yakınına dekorasyonuna uygun bir minder, küçük bir yatak ya da şık bir kedi platformu yerleştirerek ona hem rahat hem de manzaralı bir alan oluşturabilirsin. Böylece boş kalan bir pencere önünü de evin dekorasyonuna dahil etmiş olursun.

8. Oyuncakları ve aksesuarları dekorasyonun parçası haline getir!

Evcil hayvan dostu bir evde oyuncakların sürekli ortalıkta olması kaçınılmaz bir durum ama bunun da şık bir çözümü var. Oyuncakları, tasmaları ve bakım ürünlerini dekorasyonuna uygun sepetlerde veya kutularda bir arada tutabilirsin. Böylece hem ihtiyaç duyduğun şeyleri kolayca bulur hem de salonun ortasında ıvır zıvırla karşılaşmazsın. Hatta seçtiğin sepet ve kutuları evin genel tarzına uygun renk ve tasarımda kullanarak evcil hayvanının eşyalarını dekorasyonun bir parçasına dönüştürebilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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