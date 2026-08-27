Evinizi Bile Kaybedebilirsiniz! Yargıtay’dan Emsal Karar: Balkona Çamaşır Asmanın Cezası Belli Oldu
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Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/117646...
Yargıtay, apartman ve sitelerde yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren çok çarpıcı bir emsal karara imza attı. Balkon demirinden dışarı sarkacak şekilde çamaşır asmak artık yasal bir ihlal ve tazminat sebebi sayılıyor. Komşunuzun yapacağı tek bir şikayet, sizi 20 bin liraya ulaşan para cezalarıyla, hatta evinizin elinizden gitmesiyle karşı karşıya bırakabilir.
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Türkiye'de giderek artan şehirleşme ve apartman yaşamı, beraberinde uyulması gereken yeni hukuki sınırları da getiriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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