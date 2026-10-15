Evinizdeki Örümceklerden Şikayetçiyseniz Bu Yönteme Göz Atın: Sadece 2 Malzeme Kullanılıyor!
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Hava soğuyup günler kısaldıkça örümceklere köşelerde, pencere kenarlarında ve evin sakin noktalarında daha sık rastlıyoruz. Çoğu zararsız olsa da evinizden uzaklaştırmak istiyor olabilirsiniz. İngiltere merkezli haşere kontrol şirketi Rentokil, bu konuda mutfaktaki iki basit malzemeyle hazırlanan bir karışım öneriyor. Peki örümcekleri evden uzak tutmak için neler yapılabilir? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Express
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Beyaz sirke ve su karışımı 8'e 2 oranında hazırlanıyor.
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Karışımı örümceklerin girip saklanabileceği noktalara sıkmak gerekiyor.
Kalıcı çözüm için evdeki giriş noktalarını kapatmak şart.
Narenciye kokuları da örümcekleri uzak tutmaya yardımcı olabiliyor.
Okaliptüs, çay ağacı ve nane yağı pencere kenarlarında işe yarayabiliyor.
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Uygulamadan önce küçük bir noktada denemekte fayda var.
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