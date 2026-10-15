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Evinizdeki Örümceklerden Şikayetçiyseniz Bu Yönteme Göz Atın: Sadece 2 Malzeme Kullanılıyor!

Evinizdeki Örümceklerden Şikayetçiyseniz Bu Yönteme Göz Atın: Sadece 2 Malzeme Kullanılıyor!

Ada Arsal
Ada Arsal - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 16:31
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Hava soğuyup günler kısaldıkça örümceklere köşelerde, pencere kenarlarında ve evin sakin noktalarında daha sık rastlıyoruz. Çoğu zararsız olsa da evinizden uzaklaştırmak istiyor olabilirsiniz. İngiltere merkezli haşere kontrol şirketi Rentokil, bu konuda mutfaktaki iki basit malzemeyle hazırlanan bir karışım öneriyor. Peki örümcekleri evden uzak tutmak için neler yapılabilir? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Express

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Beyaz sirke ve su karışımı 8'e 2 oranında hazırlanıyor.

Beyaz sirke ve su karışımı 8'e 2 oranında hazırlanıyor.

Rentokil uzmanları, örümcekleri kısa süreliğine caydırmak için sekiz ölçü beyaz sirkeyi iki ölçü suyla karıştırmayı öneriyor. Hazırladığınız karışımı bir sprey şişesine aktarmanız yeterli.

Uzmanlara göre örümcekler sirkenin keskin ve asidik kokusundan hiç hoşlanmıyor. Üstelik işin en güzel yanı, karışımın dakikalar içinde hazır olması ve neredeyse hiçbir masraf gerektirmemesi.

Karışımı örümceklerin girip saklanabileceği noktalara sıkmak gerekiyor.

Karışımı örümceklerin girip saklanabileceği noktalara sıkmak gerekiyor.

Karışımı rastgele sıkmak yerine örümceklerin en çok girip yerleşebileceği noktaları hedeflemek daha mantıklı. Köşeleri, dar aralıkları, pencere denizliklerini ve kapı girişlerini kontrol edip buralara sıkabilirsiniz.

Rentokil uzmanları bunun örümceklerin eve girmesini ya da rahat bir köşeye yerleşmesini engelleyebilecek geçici bir yöntem olduğunu belirtiyor. Koku zamanla azalacağı için bu işlemi arada bir tekrarlamak gerekebilir.

Kalıcı çözüm için evdeki giriş noktalarını kapatmak şart.

Kalıcı çözüm için evdeki giriş noktalarını kapatmak şart.

Uzmanlar sirke karışımının tek başına yeterli olmadığını da hatırlatıyor. Çünkü örümcekler çoğunlukla dışarıdan içeri giriyor. Bu yüzden pencere çerçevelerini, kapıları, duvarları ve boru çevrelerini gözden geçirip örümceklerin geçebileceği boşluk ya da çatlak var mı diye bakmak gerekiyor.

Bulduğunuz açıklıkları kapatmak içeri girişi zorlaştırıyor. Özellikle iç mekân ile dış mekânın buluştuğu kapı ve pencere çevrelerine daha dikkatli bakmakta fayda var.

Narenciye kokuları da örümcekleri uzak tutmaya yardımcı olabiliyor.

Narenciye kokuları da örümcekleri uzak tutmaya yardımcı olabiliyor.

Sirke kokusunu sevmeyenler için başka bir seçenek daha var. Haşere kontrol hizmeti veren PEST UK, limon, misket limonu ve portakal gibi güçlü narenciye kokularının örümcekleri uzak tutmaya yardımcı olabildiğini belirtiyor.

Yani limon ya da portakal kabuklarını pencere kenarı gibi örümceklerin uğrayabileceği noktalara yerleştirmek, evinizin hem daha ferah kokmasını hem de örümceklere karşı ek bir önlem almasını sağlayabilir.

Okaliptüs, çay ağacı ve nane yağı pencere kenarlarında işe yarayabiliyor.

Okaliptüs, çay ağacı ve nane yağı pencere kenarlarında işe yarayabiliyor.

PEST UK'nin listesinde narenciyenin yanı sıra okaliptüs, çay ağacı ve nane yağı da yer alıyor. Bu yağların yoğun kokusunun örümcekleri rahatsız ettiği düşünülüyor.

Uzmanlar bu yağları pencere kenarlarına ve kapı çevrelerine sürmeyi ya da sıkmayı öneriyor. Hoş bir koku bırakması da cabası. Üstelik bu yöntemi sirke karışımıyla birlikte kullanarak koruma alanınızı genişletebilirsiniz.

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Uygulamadan önce küçük bir noktada denemekte fayda var.

Uygulamadan önce küçük bir noktada denemekte fayda var.

Sirke ya da esansiyel yağ uygulayacağınız yüzeyi önce görünmeyen küçük bir noktada denemek iyi bir fikir. Asidik yapısı nedeniyle sirke, mermer gibi doğal taşlara ve bazı cilalı yüzeylere zarar verebiliyor.

Evcil hayvanınız varsa esansiyel yağları kullanırken de dikkatli olun. Özellikle kediler bazı yağlara karşı hassas olabildiği için emin değilseniz önce veterinerinize danışmanız doğru olur.

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Ada Arsal
Ada Arsal
Yaşam Editörü
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