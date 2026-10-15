Evinizdeki Örümceklerden Şikayetçiyseniz Bu Yönteme Göz Atın: Sadece 2 Malzeme Kullanılıyor!

Uzmanlar sirke karışımının tek başına yeterli olmadığını da hatırlatıyor. Çünkü örümcekler çoğunlukla dışarıdan içeri giriyor. Bu yüzden pencere çerçevelerini, kapıları, duvarları ve boru çevrelerini gözden geçirip örümceklerin geçebileceği boşluk ya da çatlak var mı diye bakmak gerekiyor.

Bulduğunuz açıklıkları kapatmak içeri girişi zorlaştırıyor. Özellikle iç mekân ile dış mekânın buluştuğu kapı ve pencere çevrelerine daha dikkatli bakmakta fayda var.