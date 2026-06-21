Evini Temizlerken Aslında Yanlış Yaptığın 10 Şey

Temizlik yaparken bir odaya başlayıp sonra başka bir raftaki dağınıklığı fark etmek ardından kendini mutfak çekmecesi düzenlerken bulmak çok tanıdık bir senaryo. Ama bu şekilde ilerleyince hem iş uzar hem de hiçbir yer tam bitmemiş gibi hissedilebilir. Temizliğe başlamadan önce küçük bir sıra belirlemek işleri kolaylaştırır. Önce dağınıklığı toparlamak sonra toz almak en son zemine geçmek gibi. Böylece evin içinde temizlik turuna çıkmak yerine adım adım ilerleyen daha pratik bir düzen kurmuş olursun.