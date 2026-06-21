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Evini Temizlerken Aslında Yanlış Yaptığın 10 Şey

etiket Evini Temizlerken Aslında Yanlış Yaptığın 10 Şey

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
21.06.2026 - 12:31
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Evini temizlerken en doğru yöntem seninki gibi geliyor olabilir. Ama aslında o çok güvendiğin temizlik yöntemlerinde bazı yanlışlar olabilir. Ufak değişiklikler yaparak her zamankinden daha verimli sonuçlar alabilirsin. İşte mükemmel sonuçlar için temizlikte dikkat etmen gereken yanlışlıklar!

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1. Temizliğe plansız başlamak evi bir anda kargaşa alanına çevirebilir.

Temizlik yaparken bir odaya başlayıp sonra başka bir raftaki dağınıklığı fark etmek ardından kendini mutfak çekmecesi düzenlerken bulmak çok tanıdık bir senaryo. Ama bu şekilde ilerleyince hem iş uzar hem de hiçbir yer tam bitmemiş gibi hissedilebilir. Temizliğe başlamadan önce küçük bir sıra belirlemek işleri kolaylaştırır. Önce dağınıklığı toparlamak sonra toz almak en son zemine geçmek gibi. Böylece evin içinde temizlik turuna çıkmak yerine adım adım ilerleyen daha pratik bir düzen kurmuş olursun.

2. Spreyi doğrudan yüzeye boca etmek en etkili yöntem değildir.

Temizlik ürününü yüzeye çok fazla sıkmak daha iyi temizlik anlamına gelmez. Aksine fazla ürün yüzeyde yapışkan bir tabaka bırakabilir ve daha çabuk toz tutmasına neden olabilir. En pratik yöntem ürünü doğrudan yüzeye değil çoğu zaman beze sıkıp kontrollü şekilde silmektir. Böylece hem ürün boşa gitmez hem de yüzey daha dengeli temizlenir.

3. Her yüzeye aynı temizlik ürününü sıkıp hallederiz demek işleri biraz karıştırabilir.

Mutfak tezgahı, ahşap masa, mermer yüzey, cam ve elektronik ekranlar aynı ürünü sevmeyebilir. Özellikle asitli ürünler mermer gibi doğal taşlara zarar verebilir bazı güçlü temizleyiciler de ahşap yüzeylerin dokusunu bozabilir. Bu yüzden ürünü kullanmadan önce etiketini okumak ve hangi yüzeyler için uygun olduğunu kontrol etmek çok işe yarar. Küçük bir detay gibi görünür ama eşyaların ömrünü ciddi şekilde uzatabilir.

4. Toz almayı en sona bırakmak kendi emeğine küçük bir şaka yapmak gibidir.

Önce yerleri silip sonra rafların tozunu alırsan o tozlar büyük ihtimalle az önce temizlediğin zemine geri iner. Temizlikte yukarıdan aşağıya ilerlemek bu yüzden önemlidir. Önce raflar, masalar, dolap üstleri sonra zemin temizliği daha mantıklı bir sıradır. Böylece aynı yeri iki kere temizlemek zorunda kalmazsın.

5. Kirli bezle temizliğe devam etmek kiri sadece ev içinde tura çıkarmaktır.

Temizlik bezi ilk başta kahraman gibi görünür ama uzun süre değiştirilmezse kir ve bakterileri bir yüzeyden diğerine taşıyabilir. Özellikle mutfak ve banyo bezlerini ayrı kullanmak çok daha hijyeniktir. Mikrofiber bezleri düzenli yıkamak, süngerleri sık sık değiştirmek ve bezleri nemli şekilde bekletmemek gerekir. Küçük bir bez düzeni temizlik kalitesini bayağı artırır.

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6. Camları güneşin altında silmek neden iz kaldı sorusunun cevabıdır.

Güneşli havada cam silmek kulağa harika bir fikir gibi gelir ortam aydınlık, motivasyon yüksek, camlar parlıyor… Ama güneş temizlik suyunu çok hızlı kuruttuğu için camda iz kalabilir. Cam temizliği için daha serin saatleri ya da gölge zamanları seçmek daha iyi sonuç verir. Böylece camlar gerçekten temiz görünür ben bunu az önce silmemiş miydim hissi yaşanmaz.

7. Islak mopla her zemine girişmek bazı yüzeyleri üzebilir.

Her zemin bol suyla temizlenmekten hoşlanmaz. Özellikle ahşap ve laminat yüzeylerde fazla su zamanla kabarma ya da deformasyona yol açabilir. Bu tür zeminlerde paspasın fazla ıslak değil nemli olması daha güvenlidir. Yani amaç zemini yıkamak değil kontrollü şekilde silmektir.

8. Temizlik ürünlerini karıştırmak aslında uzak durulması gereken bir şeydir.

Bazı temizlik ürünlerini karıştırmak sağlığa zararlı gazların ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle çamaşır suyu başka ürünlerle karıştırılmamalıdır. Daha güçlü temizlik için ürünleri üst üste kullanmak yerine doğru ürünü doğru yüzeyde ve talimatına uygun kullanmak gerekir. Temizlikte az ama doğru çoğu zaman en güvenli yoldur.

9. Mutfak süngerini haftalarca kullanmak minicik bir bakteri oteli açmak olabilir.

Mutfak süngeri sürekli nemli kaldığı için mikropların çoğalmasına uygun bir ortam oluşturabilir. Özellikle bulaşık, tezgah ve ocak çevresinde aynı süngeri uzun süre kullanmak hijyen açısından iyi bir fikir değildir. Süngeri düzenli değiştirmek, kullanım sonrası iyice durulayıp kuru kalacağı bir yerde bırakmak önemlidir. Daha doğal ve çevre dostu bir alternatif arayanlar için kabak lifi de iyi bir seçenek olabilir. Sünger küçük olabilir ama mutfak temizliğinde etkisi büyüktür.

10. Temizlik sırasında havalandırmayı unutmak evin ferahlık puanını düşürür.

Temizlik yaparken pencere açmak hem kokuların dağılmasına hem de ortamın daha ferah olmasına yardımcı olur. Özellikle banyo, mutfak ve kimyasal ürün kullanılan alanlarda havalandırma daha da önemlidir. Temizlik bittiğinde sadece yüzeylerin değil evin havasının da tazelenmiş olması gerekir. Mis gibi ev hissi biraz da buradan gelir.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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