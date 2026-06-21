Evini Temizlerken Aslında Yanlış Yaptığın 10 Şey
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Evini temizlerken en doğru yöntem seninki gibi geliyor olabilir. Ama aslında o çok güvendiğin temizlik yöntemlerinde bazı yanlışlar olabilir. Ufak değişiklikler yaparak her zamankinden daha verimli sonuçlar alabilirsin. İşte mükemmel sonuçlar için temizlikte dikkat etmen gereken yanlışlıklar!
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1. Temizliğe plansız başlamak evi bir anda kargaşa alanına çevirebilir.
2. Spreyi doğrudan yüzeye boca etmek en etkili yöntem değildir.
3. Her yüzeye aynı temizlik ürününü sıkıp hallederiz demek işleri biraz karıştırabilir.
4. Toz almayı en sona bırakmak kendi emeğine küçük bir şaka yapmak gibidir.
5. Kirli bezle temizliğe devam etmek kiri sadece ev içinde tura çıkarmaktır.
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6. Camları güneşin altında silmek neden iz kaldı sorusunun cevabıdır.
7. Islak mopla her zemine girişmek bazı yüzeyleri üzebilir.
8. Temizlik ürünlerini karıştırmak aslında uzak durulması gereken bir şeydir.
9. Mutfak süngerini haftalarca kullanmak minicik bir bakteri oteli açmak olabilir.
10. Temizlik sırasında havalandırmayı unutmak evin ferahlık puanını düşürür.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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