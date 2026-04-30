Evini Daha Geniş Gösterecek Dekorasyon Hileleri

etiket Evini Daha Geniş Gösterecek Dekorasyon Hileleri

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.04.2026 - 11:34

Küçük evde yaşamak bazen zor olabiliyor ama doğru dekorasyonla alanı olduğundan daha geniş göstermek mümkün. Küçük dokunuşlarla evini daha ferah ve düzenli bir hale getirebilirsin. Gel, o önerilere birlikte bakalım. 👇

1. Evinde açık renkleri tercih et!

Koyu renkler ortamı daha dar ve basık gösterir. Açık tonlar ise ışığı yansıttığı için alanı daha geniş hissettirir. Özellikle beyaz, krem ve açık gri tonları küçük evlerde çok işe yarar. Duvarlarda açık renk kullanıp yastık, halı gibi eşyalarda renkli detaylara yer verebilirsin. Bu sayede hem sade hem de cool bir görünüm elde edersin.

2. Aynayı doğru konumlandırmak çok önemli!

Aynanın, alana derinlik kattığını hepimiz biliyoruz ama yanlış yerde olduğu zaman pek bir etki yaratmaz! Özellikle pencerenin karşısına konumlandırıldığında ışığı yansıtır ve ortamı daha aydınlık gösterir. Büyük aynalar bu konuda daha etkili olur. Küçük küçük aynalar yerine tek parça bir ayna tercih etmek daha iyi sonuç verir.

3. Mobilyaları tamamen duvara yaslama!

Küçük evde çoğu kişi, daha fazla alan açmak için tüm mobilyaları duvara yapıştırır. Ama bu her zaman iyi bir fikir değil. Mobilyalar arasında az da olsa boşluk bırakmak mekana derinlik katar. Mesela koltuğu duvardan birkaç santim öne çekmek bile fark yaratır! Bu küçük detay, ortamı sandığınız gibi daha da sıkışık yapmaz, aksine geniş gösterir.

4. Çok amaçlı mobilyalar kullan!

Küçük evlerde her eşyanın birden fazla işe yaraması büyük avantaj! Depolama alanı olan yataklar, açılır kapanır masalar veya içi dolaplı sehpalar oldukça kullanışlıdır. Bu tarz mobilyalar hem yerden tasarruf sağlar hem de dağınıklığı azaltır. Ortalık ne kadar düzenliyse, ev de o kadar geniş görünür. Bu yüzden akıllı mobilya seçimi çok önemli!

5. En önemli detaylardan biri, perde!

Perdeleri pencere hizasına değil, tavana yakın bir noktadan asmak alanı daha yüksek gösterir. Uzun perdeler duvarın daha uzun görünmesini sağlar. Böylece tavan da daha yüksekmiş gibi algılanır. Küçük bir değişiklik ama etkisi oldukça büyük!

6. Büyük ve sade halılar tercih et!

Küçük halılar alanı bölerek evi daha dar gösterir. Bunun yerine daha büyük ve sade desenli halılar kullanmak daha iyi bir tercihtir. Halının mobilyaların altına biraz girmesi de alanı daha bütün gösterir. Böylece ortam daha geniş algılanır.

7. Duvarları boş bırakma!

Evin her yerini değerlendirdin ama peki ya duvarlar? Bu alanı verimli kullanarak gözle görünür bir etki yaratabilirsin. Mesela yüksek kitaplıklar veya duvara monte raflar hem depolama sağlar hem de alanı daha büyük gösterir. Göz yukarı yöneldiği için tavan da daha yüksek görünür. Bu da evin daha ferah görünmesine yardımcı olur.

8. Açık renkli mobilyalar seç!

Koyu renkli mobilyalar alanı daha dolu gösterir. Bunun yerine ince ayaklı ve açık tonlu mobilyalar tercih edebilirsin. Özellikle altı boş olan mobilyalar zemini daha görünür kılar. Bu da alanın daha geniş algılanmasını sağlar.

9. Gereksiz eşyaları azalt!

Fazla eşya her zaman alanı daha dar gösterir. Kullanmadığın ya da sadece yer kaplayan eşyalardan kurtulmak iyi bir başlangıç olabilir. Daha sade bir düzen hem gözü yormaz hem de temizlik açısından kolaylık sağlar. Evin ne kadar düzenliyse o kadar geniş hissedilir.

10. Farklı ışık kaynakları kullan!

Tek bir ışık kaynağı kullanmak ortamı daha düz ve dar gösterir. Bunun yerine lambader, masa lambası veya farklı ışıklar kullanarak alanı daha dengeli aydınlatabilirsin. Işık farklı noktalardan geldiğinde oda daha geniş ve derin görünür. Ayrıca daha sıcak ve rahat bir ortam oluşur.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
