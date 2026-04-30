Evini Daha Geniş Gösterecek Dekorasyon Hileleri

Evin her yerini değerlendirdin ama peki ya duvarlar? Bu alanı verimli kullanarak gözle görünür bir etki yaratabilirsin. Mesela yüksek kitaplıklar veya duvara monte raflar hem depolama sağlar hem de alanı daha büyük gösterir. Göz yukarı yöneldiği için tavan da daha yüksek görünür. Bu da evin daha ferah görünmesine yardımcı olur.