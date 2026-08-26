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Evini Anlat, Kurman Gereken Kahve Köşesini Söyleyelim!

etiket Evini Anlat, Kurman Gereken Kahve Köşesini Söyleyelim!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 15:56
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Evdeki o ilk kahve yudumunun yerini başka ne doldurabilir ki? Peki ama bu keyfi yaşarken sana eşlik edecek alan nasıl olmalı? Bol ahşaplı sıcacık bir köşe mi, bitkilerle dolu vintage bir araba mı, yoksa derli toplu minimalist bir bar mı?

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1. Sabah uyandığında ilk kahveni içmek senin için ne anlam ifade eder?

2. Kahve makinemin tasarımı ve rengi, mutfağımdaki mobilyalarla birebir uyumlu olmak zorunda.

3. Evin için alışveriş yaparken kendini en çok nerede kaybedersin?

4. Evinde yeşil bitkilere yer verir misin?

5. Kahve köşen için ayırabileceğin alan tam olarak neresi?

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6. Sıcak ahşap dokular, peluş battaniyeler ve sarı ışıklar olmadan bir evin 'yuva' hissi vermesi imkansız.

7. Bit pazarlarından, antikacılardan veya el yapımı pazarlardan ev için eşya toplamak tam benlik bir aktivite.

8. Bu kahve köşesini kurduktan sonra ilk yapacağın şey ne olacak?

Sıcak Rustik Köşe

Sıcak Rustik Köşe

Senin için ev demek huzur, sıcaklık ve tam bir sığınak demek! Dışarıdaki o karmaşadan sonra eve gelip en sevdiğin pofuduk çoraplarını giymek, kocaman bir kupayı iki elinle kavrayıp kahvenden ilk yudumu almak senin için en tatlı terapi. Bu yüzden senin köşen bol ahşap dokulu, samimi ve gözü yormayan yumuşak detaylarla dolu olmalı. Masif bir dresuarın üzerine koyacağın mumlar, duvara asacağın ahşap kupa askılıkları ve kavanozlardaki taze çekirdekler burayı sadece kahve yapılan bir yer değil, günün tüm yorgunluğunu kapıda bıraktığın huzurlu bir alana dönüştürecek.

Minimalist Kahve Barı

Minimalist Kahve Barı

Göz yoran kalabalıktan, dağınıklıktan ve gereksiz süs eşyalarından hiç hoşlanmıyorsun. Senin felsefen son derece net: Az eşya, yüksek huzur ve kaliteli bir kahve! Mutfakta ya da salonda baktıkça içini ferahlatacak, her şeyin yerli yerinde olduğu simetrik ve nizamlı bir alan arıyorsun. Açık renklerin hakim olduğu, kabloların gizlendiği ve sadece en sık kullandığın eşyaların sergilendiği bir alan sana aradığın o zihinsel berraklığı fazlasıyla verecek.

Bohem Barista Arabası

Bohem Barista Arabası

Kahve senin için alelacele içilip bitirilen bir içecek değil; bir ritüel, bir zanaat ve hatta bir sanat! Kahvenin notasını hissetmek, doğru ısıda demlemek ve her aşamasından keyif almak tam senin tarzın. Üstelik evinde estetiğe, yaşanmışlığa ve bitkilere bayılıyorsun. Sana en çok yakışacak alan; nostaljik, tekerlekli bir servis arabası üzerine kurulu, sarmaşıklarla ve el yapımı seramiklerle süslenmiş hareketli bir köşe olacak.

Modern Espresso İstasyonu

Modern Espresso İstasyonu

Kahvede teknik kalite, yüksek basınç ve stil senin olmazsa olmazın! Dışarıda içtiğin o profesyonel espresso’ları ev konforunda da yakalamak istiyorsun. Şehirli, modern ve havalı bir çizgin var. Koyu renklerin, beton veya metal dokuların hakim olduğu bir tezgah üzerinde yükselen paslanmaz çelik cihazlar senin mutfaktaki karakterini tam olarak yansıtacaktır. Misafirlerin evine geldiğinde kendilerini lüks bir kafede hissedecek.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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