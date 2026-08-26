Evini Anlat, Kurman Gereken Kahve Köşesini Söyleyelim!
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Evdeki o ilk kahve yudumunun yerini başka ne doldurabilir ki? Peki ama bu keyfi yaşarken sana eşlik edecek alan nasıl olmalı? Bol ahşaplı sıcacık bir köşe mi, bitkilerle dolu vintage bir araba mı, yoksa derli toplu minimalist bir bar mı?
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1. Sabah uyandığında ilk kahveni içmek senin için ne anlam ifade eder?
2. Kahve makinemin tasarımı ve rengi, mutfağımdaki mobilyalarla birebir uyumlu olmak zorunda.
3. Evin için alışveriş yaparken kendini en çok nerede kaybedersin?
4. Evinde yeşil bitkilere yer verir misin?
5. Kahve köşen için ayırabileceğin alan tam olarak neresi?
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6. Sıcak ahşap dokular, peluş battaniyeler ve sarı ışıklar olmadan bir evin 'yuva' hissi vermesi imkansız.
7. Bit pazarlarından, antikacılardan veya el yapımı pazarlardan ev için eşya toplamak tam benlik bir aktivite.
8. Bu kahve köşesini kurduktan sonra ilk yapacağın şey ne olacak?
Sıcak Rustik Köşe
Minimalist Kahve Barı
Bohem Barista Arabası
Modern Espresso İstasyonu
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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