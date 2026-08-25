Evine Yeni Temizlenmiş Havası Verecek 11 Tüyo

Yeni temizlenmiş ev hissinin asıl sırrı belki de burada. Her hafta bir gün bütün evi savaş alanına çevirip saatlerce temizlik yapmak yerine, gün içinde küçük işleri aradan çıkarmak çok daha kolay. Tezgâhı sil, yastığı düzelt, çöpü çıkar, beş dakikalık bir süpürme yap... Bunlar birikmediğinde ev zaten çoğu zaman temiz ve düzenli hissediyor. Yani mesele her gün büyük temizlik değil; küçük şeyleri büyümeden halletmek.