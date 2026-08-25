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Evine Yeni Temizlenmiş Havası Verecek 11 Tüyo

etiket Evine Yeni Temizlenmiş Havası Verecek 11 Tüyo

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.08.2026 - 13:16
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Bazı evlere girer girmez o “az önce temizlik yapılmış” hissi gelir ya, işte tam olarak ondan bahsediyoruz. Üstelik bunun için her gün saatlerce temizlik yapmana da gerek yok. Küçük dokunuşlar, doğru alışkanlıklar ve birkaç pratik yöntemle evini daha ferah, düzenli ve temiz hissettirmek mümkün.

 Hadi o yeni temizlenmiş ev havasını birlikte yakalayalım! ✨

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1. Önce şu camları bir açalım, ev biraz kendine gelsin.

Temizlik yapmış olsan bile içeride ağır bir hava varsa o “mis gibi ev” hissi pek gelmiyor. O yüzden ilk iş birkaç pencereyi aynı anda açıp güzel bir hava akışı yarat. Özellikle sabahları ya da yemek yaptıktan sonra bunu alışkanlık haline getirirsen farkı bayağı hissedersin. Kısacası bazen evin ihtiyacı temizlik değil, bildiğin nefes almak. 😅

2. Dağınıklığı gözden kaçırma, çünkü temizliği de gölgeliyor.

Yerler silinmiş, koltuklar temiz ama sehpanın üstünde beş bardak, üç kablo, iki dergi varsa insanın gözü yine oraya gidiyor. 😄 O yüzden önce görünen dağınıklıkları bir toparla. Her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsin; birkaç parçayı yerine koymak bile odayı anında daha derli toplu gösteriyor.

3. Nevresimleri değiştir, odanın havası direkt değişsin.

Yeni yıkanmış çarşafların verdiği o temiz ev hissinin rakibi gerçekten az. 😅 Nevresimleri düzenli değiştirmek sadece yatağı değil, bütün odanın havasını daha ferah hissettiriyor.

4. Banyoyu her zaman pırıl pırıl ve mis gibi göstermenin sırrı, duş sonrasında yapacağın ufak bir dokunuşta saklı.

Duştan çıkmadan hemen önce camları veya fayansları bir çekçek yardımıyla hızlıca yukarıdan aşağıya doğru sıyırarak fazla suyu akıt. Bu çok basit işlem, su lekelerinin, sabun artıklarının ve inatçı kirecin yüzeylerde tutunmasını büyük ölçüde engelleyecek. Böylece banyon her zaman temiz kalacak.

5. Oda kokusu dokunuşu!

Sevdiğin hafif bir oda kokusunu birkaç fıs kullanmak bile eve o “az önce temizlendi” hissini verebilir. Özellikle ferah, temiz ve seni rahatsız etmeyen bir koku seçersen evin havası da çok daha tamamlanmış hissedilir.

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6. Dolapları da şöyle bir hizaya sokalım.

Dolabın kapağını açınca üstüne bir şeyler düşmüyorsa zaten iyi gidiyoruz. 😅 Ama biraz düzenlemek, kıyafetleri katlayıp benzer parçaları bir araya toplamak o temiz ev hissini gerçekten güçlendiriyor.

7. Mutfak tezgahı ne kadar boşsa, mutfağın da göze o kadar temiz, geniş ve ferah görünecektir.

Sadece her gün mutlaka kullandığın kahve makinesi veya çaycı gibi elzem aletleri tezgahın üzerinde bırakmaya çalış. Diğer tüm küçük ev aletlerini, baharatlıkları veya nadir kullanılan eşyaları dolap içlerine gizleyerek kalabalığı yok et. Bu alışkanlığın eve gelen misafire 'sen burada hiç mi yemek yapmıyorsun?’ diye sorduracak :)

8. Güne yatağını toplayarak başla!

Sabah kalkınca yatağı olduğu gibi bırakmak çok kolay, kabul. 😅 Ama nevresimi düzeltip yastıkları yerine koymak gerçekten odanın görüntüsünü anında değiştiriyor. Daha güne başlarken küçük bir düzen hissi veriyor, akşam odaya döndüğünde de ortam çok daha derli toplu görünüyor. Yani birkaç dakikalık iş, etkisi bütün güne yayılıyor.

9. Evinde her zaman ferah havayı hissetmek istiyorsan, çöplerle vedalaşmayı asla geciktirme.

Çöpleri bekletmeden atmak, kötü kokuların oluşmasını engeller. Özellikle mutfakta biriken çöpler... Resmen burnumuzun direği sızladı o kokuyu hayal edince😒 İşte o koku tüm eve yayılan rahatsız edici bir hava yaratıyor. Oysa biriktirmeden atılan çöplerle evini daha ferah hissedeceksin.

10. Çıkardığını kıyafetleri kirliyse bekletmeden sepete, temizse hemen askıya asarak dolaba yerleştirmeyi kesin bir kural haline getir.

Yorgun argın geldiğimizde kıyafetleri sandalyenin üzerine atmak cazip geliyor, hatta biraz keyifli bile olabilir 😅 Ama o kıyafet sandalyesi zamanla yatak odasının enerjisini emen bir dağınıklık canavarına dönüşüyor. Oysa bu bir iki dakikalık küçük çaba, odanın düzenli havasını korumanın en garantili yolu.

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11. Her şeyi bir güne bırakma, küçük küçük hallet.

Yeni temizlenmiş ev hissinin asıl sırrı belki de burada. Her hafta bir gün bütün evi savaş alanına çevirip saatlerce temizlik yapmak yerine, gün içinde küçük işleri aradan çıkarmak çok daha kolay. Tezgâhı sil, yastığı düzelt, çöpü çıkar, beş dakikalık bir süpürme yap... Bunlar birikmediğinde ev zaten çoğu zaman temiz ve düzenli hissediyor. Yani mesele her gün büyük temizlik değil; küçük şeyleri büyümeden halletmek.

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miray soysal
miray soysal
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