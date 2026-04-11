Evine Hava Katacak Kahve Köşesi Fikirleri

Kahve köşesi oluştururken göz önünde bulundurulacak bir diğer konu ise depolama alanının belirlenmesidir. Çekirdek ve kahve gibi temel yapım malzemelerini bir arada tutacağınız düzenli bir alan oluşturmak, size hem zaman kazandırır hem de kahve yapımını keyifli bir ritüel haline getirir. Mutfak dolabının bir rafını veya tezgahın bir bölümünü, kahve malzemelerini depoladığınız tektip kavanozlara ayırmak bile ortama bambaşka bir hava katabilir. Ancak bu noktada plastik yerine ürün tazeliğini koruyacak cam veya seramik kaplar kullanırsanız, kahve içim keyfini de pekiştirirsiniz.