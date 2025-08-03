Evinden Parası Çalınan Kadın Polise Şikayet Etti: Evinde Yapılan Aramada Uyuşturucu Çıktı

Yasemin S., polis ekiplerine evinde yaklaşık 120 bin Euro parası olduğunu, evine en son Erkan A.‘nın girdiğini ve yaklaşık olarak 1 hafta sonra yurtdışına gideceğini bildiğini söyledi. Arkadaşı olan Eda A. ile Erkan A.’nın aynı rezidansta ikamet ettiğini, kendisinin çiftin ikametine baktığında çorabın içerisinde 20 bin Euro olduğunu gördüğünü ve paraların seri numarasının EA ibaresi taşıdığını belirtti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli polisi, Erkan A.’nın evinde arama yaptı. Ancak yapılan aramalarda herhangi bir suç delili bulunmadı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, Yasemin S.’ye 120 bin Euro’yu nereden kazandığına dair sorular sordu. Net bir cevap alamayan polis ekipleri Yasemin S.’nin evinde arama yaptı.