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Evinden Parası Çalınan Kadın Polise Şikayet Etti: Evinde Yapılan Aramada Uyuşturucu Çıktı

Evinden Parası Çalınan Kadın Polise Şikayet Etti: Evinde Yapılan Aramada Uyuşturucu Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.08.2025 - 13:52

İstanbul’da Şişli’de bir kadın evinden 120 bin euro çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Polis ekipleri parayı çalana kişiyi gözaltına alınırken, parası çalınan kadının evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Parayı çalan Erkan A. tutuklanırken, gözaltına alınan Yasemin S. ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

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Şişli Bomonti Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir rezidansta yaşayan Yasemin S., evinde bulunan 120 bin eurosunun çalınması sonrasında polise başvurdu.

Şişli Bomonti Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir rezidansta yaşayan Yasemin S., evinde bulunan 120 bin eurosunun çalınması sonrasında polise başvurdu.

Yasemin S., polis ekiplerine evinde yaklaşık 120 bin Euro parası olduğunu, evine en son Erkan A.‘nın girdiğini ve yaklaşık olarak 1 hafta sonra yurtdışına gideceğini bildiğini söyledi. Arkadaşı olan Eda A. ile Erkan A.’nın aynı rezidansta ikamet ettiğini, kendisinin çiftin ikametine baktığında çorabın içerisinde 20 bin Euro olduğunu gördüğünü ve paraların seri numarasının EA ibaresi taşıdığını belirtti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli polisi, Erkan A.’nın evinde arama yaptı. Ancak yapılan aramalarda herhangi bir suç delili bulunmadı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, Yasemin S.’ye 120 bin Euro’yu nereden kazandığına dair sorular sordu. Net bir cevap alamayan polis ekipleri Yasemin S.’nin evinde arama yaptı.

Krem kurusundan yaklaşık 1 kilo uyuşturucu çıktı.

Krem kurusundan yaklaşık 1 kilo uyuşturucu çıktı.

Yapılan aramalarda Yasemin S.’nin yatak odasında şeffaf poşet içerisinde sigara ve krem kutusu bulundu. Kutuyu inceleyen polis, üzerindeki alüminyum jelatinle oynanmış olduğunu fark etti. Kapalı iki krem kutusu kontrol edildiğinde şeffaf poşet içerisinde amfetamin olduğu tespit edildi. Salonda aramalarına devam eden polis, mutfak dolabının içerisindeki rafta yine şeffaf poşet içerisinde aynı uyuşturucu maddeden ele geçirdi.

Aramaların ardından 712 gram amfetamin maddesine el konuldu. Paraları çaldığı tespit edilen Erkan A. ve evinde amfetamin bulunan Yasemin S. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Erkan A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Erkan A. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Evden hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasemin S. hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı; ayrıca savcılık kararıyla kanı incelendi. Yasemin S.’nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği 20 bin Euro’ya da el konuldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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