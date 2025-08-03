Evinden Parası Çalınan Kadın Polise Şikayet Etti: Evinde Yapılan Aramada Uyuşturucu Çıktı
İstanbul’da Şişli’de bir kadın evinden 120 bin euro çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Polis ekipleri parayı çalana kişiyi gözaltına alınırken, parası çalınan kadının evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.
Parayı çalan Erkan A. tutuklanırken, gözaltına alınan Yasemin S. ise ifadesinin ardından serbest kaldı.
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Şişli Bomonti Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir rezidansta yaşayan Yasemin S., evinde bulunan 120 bin eurosunun çalınması sonrasında polise başvurdu.
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Krem kurusundan yaklaşık 1 kilo uyuşturucu çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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