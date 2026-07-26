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Evin Her Köşesini Temizlemeden İçi Rahat Etmeyenlere Hak Vermemizin 10 Sebebi

etiket Evin Her Köşesini Temizlemeden İçi Rahat Etmeyenlere Hak Vermemizin 10 Sebebi

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
26.07.2026 - 10:31
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Ev temizliği herkes için aynı şeyi ifade etmiyor zira bazılarımız dip köşe temizlik yapmadan asla rahat edemiyoruz. Evi temizledikten sonra gelen o huzurun müptelası olanlar da bir o kadar fazla. Temizlikten asla vazgeçemeyenlere özel bir listeyle geldik. Haydi başlayalım!

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1. Temiz bir ev zihindeki karmaşayı düzene sokuyor.

Dağınık bir ortamdaysanız fark etmeden zihninize bir karmaşa hasıl oluyor. Masanın üzerindeki eşyalar veya yerde duran birkaç parça eşya bile tamamlanmama hissini perçinliyor. Temizlik yapıldığında ise ortam kadar düşünceler de sadeleşip rahatlamaya başlıyor. İşte bundan dolayı birçok kişi evi topladıktan sonra kendini daha hafiflemiş hissediyor. Ev kadar zihinsel yük de hafiflemiş oluyor.

2. Bir köşe kirliyken diğer odaların temiz olması pek de tatmin edici değil.

Salon pırıl pırıl olsa bile banyoda kalan küçük bir leke bütün emeği boşa çıkarmış gibi hissettiriyor. Çünkü derin temizlikçiler için temizlik, parçalar halinde değil de daha çok bir bütün olarak anlam kazanıyor. Gözleri sürekli eksik kalan noktaya gidiyor. O son köşe de temizlenince gerçek anlamda ancak rahatlayabiliyorlar.

3. Gözle görülmeyen tozlar alerjilere sebebiyet veriyor.

Ne yazık ki İlk bakışta temiz görünen yerler bile esasında milyarlarca gözle görülmeyen akara ve toza ev sahipliği yapmakta. Eğer hassas bir bünyeye sahipseniz hapşırma krizleri yaşamanız oldukça muhtemel. Dip köşe temizlik yapanların motivasyonu sadece estetik bir kaygı değil zira bunun yanında kendi sağlık alanlarını da koruyorlar. Dolap üstleri, süpürgelikler ve kapı arkaları temizlenmediğinde bu alerjenler evin içinde sürekli havaya karışıyor. Haliyle o köşe bu köşe demeden temizlik yapmanın sağlık bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz.

4. Kontrol hissi temizlik sayesinde artıyor.

Hayatın her alanını kontrol etmek kabul etmek gerekiyor ki pek mümkün değil. Ama ev bunun istisnalarından. Süpürgeyi çalıştırmak, dolapları düzenlemek ya da cam silmek kişiye gerçek bir sonuç vermiş oluyor. Tabii bu da bir taraftan üretkenlik ve başarı hissi kazandırıyor. Özellikle yoğun veya stresli dönemlerde temizlik yapmak bu yüzden oldukça rahatlatıcı.

5. Tozun nerede saklandığını bilen kişiler hiç bir detayı kaçırmaz.

Düzenli olarak dip köşe temizlik yapan kişiler zamanla bu konuda bir araştırmacı gibi davranmaya başlıyor. Kapı pervazı, priz kenarı, dolap üstü ve süpürgelikler hemen dikkatlerini çekiyor. Başkalarının fark etmediği ayrıntıları anından yakalıyorlar. Temizlik yarım bırakıldığında gözleri sürekli o noktalara takılı kalıyor. Bir kez fark edilen tozu görmezden gelmek neredeyse imkansız hale geliyor.

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6. Dip köşe temizlik yapmak bir nevi terapi etkisi yapıyor.

Günün tüm stresini ve koşturmacasını üzerinizden atmanın en iyi yollarından biri temizlik. Camları silerken, yerleri paspaslarken ruhunuzu da arındırıp rahatlayabiliyorsunuz. Birçok insan öfkelendiğinde veya üzüldüğünde kendini temizliğe verip negatif enerjiyi dışarı atıyor. Tam da bu sebeple evin en ücra köşesini bile parlatmaya çalışan birini görürseniz ona saygı duyun çünkü o an aslında kendine terapi yapıyor.

7. Evin her köşesinin temiz olması ile misafir stresi ortadan kalkıyor.

Aniden kapının çalması ve misafirle göz göze gelmek o kadar da kolay bir durum değil. Acaba banyo temiz mi, koltukların arkasında toz var mı gibi sorular insanın zihnini o an bol bol kurcalıyor. Ancak evini her an dipten tırnağa temiz tutanlar için bu durum hiçbir zaman bir endişe kaynağı oluşturmuyor. Onlar kapıyı her zaman büyük bir özgüvenle ve rahatlıkla açmanın konforunu yaşıyorlar.

8. Hijyen ile uyku kalitesi doğru orantılı işliyor.

Yatağa girdiğinizde odanın genel atmosferi uykunuzun derinliğini belirleyen en büyük etken. Tozlu raflar ve temizlenmemiş köşeler oda içindeki hava kalitesini düşürüp rahat nefes almayı engelliyor. Dip köşe temizlik felsefesini benimseyenler, yatak odalarındaki havayı her zaman taze tutmaya özen gösteriyorlar. Tertemiz bir odada uyumak gerçekten çok ama çok önemli!

9. Çok temizlik, çok hareket, çok dayanıklılık...

Temizlik yaparken fiziksel olarak ciddi bir efor sarf ediliyor. Evin her köşesini temizlemeye kalktığınızda aslında farkında olmadan saatlerce kardiyo yapmış oluyorsunuz. Spor salonuna gitmeye vakit bulamayanlar için de temizlik güzel bir opsiyon haline geliyor. Temizlik bittiğinde hem pırıl pırıl bir eve sahip oluyorsunuz hem de kaslarınızı çalıştırmanın hafifliğini hissedebiliyorsunuz.

10. Temiz kokan bir ev mutluluk hormonlarını harekete geçiriyor.

Dışarıdaki yoğun mesainin ardından eve döndüğünüzde burnunuza gelen o taze temizlik kokusunun yerini hiçbir şey tutamıyor değil mi? Temiz yüzeylerin parlaklığı ve odadaki düzen, beyne anında işlerin yolunda olduğuna dair güçlü bir sinyal gönderiyor. Titiz insanlar bu ödül duygusunu çok iyi bildikleri için temizlik yaparken hiçbir masraftan ve emekten kaçınmıyorlar.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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