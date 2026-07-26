Evin Her Köşesini Temizlemeden İçi Rahat Etmeyenlere Hak Vermemizin 10 Sebebi
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Ev temizliği herkes için aynı şeyi ifade etmiyor zira bazılarımız dip köşe temizlik yapmadan asla rahat edemiyoruz. Evi temizledikten sonra gelen o huzurun müptelası olanlar da bir o kadar fazla. Temizlikten asla vazgeçemeyenlere özel bir listeyle geldik. Haydi başlayalım!
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1. Temiz bir ev zihindeki karmaşayı düzene sokuyor.
2. Bir köşe kirliyken diğer odaların temiz olması pek de tatmin edici değil.
3. Gözle görülmeyen tozlar alerjilere sebebiyet veriyor.
4. Kontrol hissi temizlik sayesinde artıyor.
5. Tozun nerede saklandığını bilen kişiler hiç bir detayı kaçırmaz.
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6. Dip köşe temizlik yapmak bir nevi terapi etkisi yapıyor.
7. Evin her köşesinin temiz olması ile misafir stresi ortadan kalkıyor.
8. Hijyen ile uyku kalitesi doğru orantılı işliyor.
9. Çok temizlik, çok hareket, çok dayanıklılık...
10. Temiz kokan bir ev mutluluk hormonlarını harekete geçiriyor.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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