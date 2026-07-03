Evet/Hayır Testine Göre Yalnızlığa Bağımlı mısın?

Yalnız kalmayı sevmek ile yalnızlığa bağımlı olmak arasında ince ama önemli bir fark vardır. Peki sen tek başına kaldığında gerçekten huzur mu buluyorsun, yoksa insanlardan uzak durmak artık bir alışkanlığa mı dönüştü? Vereceğin evet ve hayır cevapları, yalnızlıkla kurduğun ilişkiyi ortaya çıkaracak!