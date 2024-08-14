Evden Çalışanların Odaklanmasını Sağlayıp Chill Bir Ortam Yaratacak 13 Şarkı
Evden Çalışanların Odaklanmasını Sağlayıp Chill Bir Ortam Yaratacak 13 Şarkı
Home office çalışıyorsanız bu liste size özel! Listede yer alan şarkılar odaklanmanızı sağlarken modunuzun yükselmesini de sağlayacak!
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1. Zubi - sugar
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2. Omah Lay - i'm a mess
3. Quarterhead & SESA - You Will See
4. CKay ft. Olamide - Wahala
5. AV - CONFESSION
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6. warner case, Jean Tonique & Max Kaluza - summer on the inside
7. YAMORE - MoBlack, Salif Keita, Benja, Cesária Evora, Franc Fala
8. melvitto - In Fact
9. Lithe - Fall Back
10. Rema - Charm
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