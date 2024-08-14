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Evden Çalışanların Odaklanmasını Sağlayıp Chill Bir Ortam Yaratacak 13 Şarkı

etiket Evden Çalışanların Odaklanmasını Sağlayıp Chill Bir Ortam Yaratacak 13 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 22:55

Home office çalışıyorsanız bu liste size özel! Listede yer alan şarkılar odaklanmanızı sağlarken modunuzun yükselmesini de sağlayacak!

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1. Zubi - sugar

2. Omah Lay - i'm a mess

3. Quarterhead & SESA - You Will See

4. CKay ft. Olamide - Wahala

5. AV - CONFESSION

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6. warner case, Jean Tonique & Max Kaluza - summer on the inside

7. YAMORE - MoBlack, Salif Keita, Benja, Cesária Evora, Franc Fala

8. melvitto - In Fact

9. Lithe - Fall Back

10. Rema - Charm

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11. Davido - FEEL

12. Crayon & Ayra Starr - Ngozi

13. Victony- Kolomental

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