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Evdeki Sıkıcı İşlere Son: Apple'dan Evde Çamaşır Katlayan Robot!

Evdeki Sıkıcı İşlere Son: Apple'dan Evde Çamaşır Katlayan Robot!

Yapay Zeka
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 09:47
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Çamaşır makinesi görevini yaptı, kurutma makinesi de yaptı ve şimdi sıra sizde. Artık onlarca çamaşırı katlamanız ve hepsini yerine tek tek koymanız gerekiyor. Yoksa bu sıkıcı işi sizin yerinize bir Apple robotu yapabilir mi?

Apple'ın evdeki sıkıcı işleri üstlenecek bir dizi robot üzerinde çalıştığı iddia edildi. Teknoloji yayını The Information'ın haberine göre bunlardan biri, çamaşırları kimsenin yardımı olmadan katlayabilen bir makine.

Listede kullanıcıyı odadan odaya takip eden tekerlekli bir robot ve ev içinde uçabilen bir cihaz da var. Ancak bu deneysel ürünlerin bir gün raflara çıkacağına dair henüz bir işaret yok.

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Çamaşır katlayan, peşinizden gelen, evde uçan robotlar

Ahşap zeminde ilerleyen beyaz, tekerlekli küçük bir ev robotu

Habere göre Apple'ın denediği fikirler arasında çamaşır katlayan bir robot, kullanıcıyı ev içinde takip eden tekerlekli bir robot ve kapalı alanda uçabilen bir cihaz yer alıyor. Robotun nasıl çalıştığı ya da ne kadar ilerlediği ise bilinmiyor. Apple da her zamanki gibi piyasaya çıkmamış ürünler hakkında yorum yapmadı.

Şirket büyük hayallerini daha önce de rafa kaldırmıştı. En bilineni, 10 yıl boyunca üzerinde çalışılan sürücüsüz otomobil projesi Project Titan'dı. Apple'ın bu projeye 10 milyar dolardan (yaklaşık 499 milyar TL) fazla harcadıktan sonra 2024'te fişini çektiği bildirilmişti.

Apple'ın aslında çalışan robotları da var ama bunlar yalnızca şirket içinde kullanılıyor. 29 kollu Liam, eski iPhone'ları parçalarına ayırarak değerli malzemeleri geri kazanıyordu. 2018'de tanıtılan halefi Daisy ise saatte 200 iPhone'u sökebiliyor.

Kediyi masadan indirmeye çalışan ekran

Masa üzerinde duran beyaz ve gri renkli eklemli bir robot kol

Raflara en yakın görünen proje ise Apple'ın ekimde tanıttığı akıllı ev ekranı HomeView'un daha büyük versiyonu. HomeView Ultra ya da HomeView Max adıyla anılan cihazda, robotik bir kola takılı 9 inçlik bir ekran bulunuyor. Kol, ekranı otomatik olarak kullanıcıya çevirebiliyor.

Habere göre cihaz kamera ve sensörleri sayesinde çevresini tamamen algılayıp kendi başına hareket edebiliyor. Biri odaya girdiğinde ışıkları açabiliyor, hatta masaya çıkan bir kediye inmesini söylemeyi bile deneyebiliyor.

Apple'ın cihazı 2027'de yaklaşık 1.000 dolara (yaklaşık 49 bin 900 TL) tanıtmayı planladığı, ancak yazılım henüz tamamlanmadığı için çıkışın 2028'e kayabileceği belirtiliyor.

Eski CEO Tim Cook geçen yıl çalışanlara 'Henüz konuşamayacağım ürün yelpazesi gerçekten muhteşem' demişti.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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