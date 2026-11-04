Evdeki Sıkıcı İşlere Son: Apple'dan Evde Çamaşır Katlayan Robot!

Çamaşır makinesi görevini yaptı, kurutma makinesi de yaptı ve şimdi sıra sizde. Artık onlarca çamaşırı katlamanız ve hepsini yerine tek tek koymanız gerekiyor. Yoksa bu sıkıcı işi sizin yerinize bir Apple robotu yapabilir mi?

Apple'ın evdeki sıkıcı işleri üstlenecek bir dizi robot üzerinde çalıştığı iddia edildi. Teknoloji yayını The Information'ın haberine göre bunlardan biri, çamaşırları kimsenin yardımı olmadan katlayabilen bir makine.

Listede kullanıcıyı odadan odaya takip eden tekerlekli bir robot ve ev içinde uçabilen bir cihaz da var. Ancak bu deneysel ürünlerin bir gün raflara çıkacağına dair henüz bir işaret yok.

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