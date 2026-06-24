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Evdeki Bir Gününü Anlat, Baskın Kişilik Özelliğini Söyleyelim!

etiket Evdeki Bir Gününü Anlat, Baskın Kişilik Özelliğini Söyleyelim!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 10:31
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Herkesin yaşam alanının kendinden bir parça taşıdığı doğru. Peki ya bu yaşam alanında tekrarladığın rutinler ve alışkanlıklar da aslında seni anlatmıyor mu? Güne nasıl başladığın, kalkar kalkmaz ne yaptığın, hatta temizlik stilin bile karakterin hakkında büyük ipuçları veriyor. 

Bakalım evindeki en doğal haline göre senin baskın kişilik özelliğin ne?

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1. Sabah alarmına verdiğin tepki bunlardan hangisine benzer?

2. Gelelim kahvaltı rutinine. Bunlardan hangisi daha senlik gibi görünüyor?

3. Evde boş kaldığında ilk neye yönelirsin?

4. Peki en rahat anında beklenmeyen bir misafirin olursa ne yaparsın?

5. Her gün uyguladığın belirli bir temizlik rutini var mı?

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6. Akşamüstü saatleri geldiğinde evdeki ortam nasıl olur?

7. Peki akşam olduğunda eve nasıl bir atmosfer hakim olur?

8. Senin evdeki ideal giyim tarzın bunlardan hangisine yakın?

9. Bir arkadaşın dışarı çağırdığında ona ne dersin?

10. Yatmadan önce tekrarladığın bir rutin var mı?

Mükemmeliyetçi

Senin günlük rutinin, içindeki disiplinli ve kontrol tutkunu kişiliği yansıtıyor. Evdeki her şeyi sürekli düzenli tutman, en boş anlarında bile plan program yapmaktan keyif alman, ne kadar mükemmeliyetçi bir insan olduğunu gösteriyor. Senin hayatında öyle rastlantılar, belirsizlikler ve plansız işlere yer olmuyor. Olsa bile sen her duruma her an hazırlıklı olmak için elinden geleni yapıyorsun. Ama sanki biraz rahatlayıp esnek davranmaya ihtiyacın var gibi!

Keyifçi

Sen gerçek anlamıyla anı yaşayan bir keyifçisin. Hayatın gereksiz kuralları, katı sınırları ya da kalıplaşmış limitleri asla sana hitap etmiyor. Bu sınırları yıkmak için elinden geleni yapıyor ve itiraf edelim ki bunu çok iyi başarıyorsun. Evin biraz dağılmasına, şöyle yan gelip uzanmaya ve biraz rahatlamaya hep gereken alanı tanıyorsun. Bu konforlu yapın seni dünyanın en tasasız, kaygısız ve rahat insanı yapmıyorsa biz de bir şey bilmiyoruz! Çünkü herkes hayattan senin kadar keyif alsa dünyada mutsuzluk diye bir kavram olmayabilirdi.

Yaratıcı

Sen yaratıcı düşünceyi asla sonlandırmayan üretken mi üretken bir insansın. En sıradan ve günlük eylemleri bile ne yapıp edip kendine göre tekrar tasarlıyorsun. Rutinler ve sıradanlıklar sana hitap etmediğinden her an evde yeni şeyler denemeye, farklı hobiler edinmeye ve hayata estetik bir şeyler katmaya çalışıyorsun. Bu yerinde durmayan kıpır kıpır yapın sayesinde arkadaş ortamlarının da neşe kaynağısın. Çünkü hayata kattığın inanılmaz renkler hem yaşam alanına hem ilişkilerine yansıyor ve herkese enerji sunuyor.

İçe Dönük

Sen hayatında huzur arayan, sakin yapılı ve evcimen bir insansın. Günlük rutinlerin, yaşam alışkanlıkların ve ev düzenin hep bu huzur halini yansıtıyor. Adeta günlük hayatın ve kent yaşamının stresinden kaçmak için kendine has bir vaha kurmuşsun. Bunun tadını nasıl çıkaracağını da en iyi sen biliyorsun. Aslında derin iç dünyan ve duygusal yapın sebebiyle insanların kolay güvendiği birisin. Fakat çevrende ne kadar az insan olursa o kadar rahat hissediyorsun. Çekirdek çevren ve ilham dolu rutinlerin sana yetse de arada bir kapıdan dışarı çıkıp çevrene bakman, bazen sana sandığından çok daha iyi gelebilir.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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