Evdeki Bir Gününü Anlat, Baskın Kişilik Özelliğini Söyleyelim!
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Herkesin yaşam alanının kendinden bir parça taşıdığı doğru. Peki ya bu yaşam alanında tekrarladığın rutinler ve alışkanlıklar da aslında seni anlatmıyor mu? Güne nasıl başladığın, kalkar kalkmaz ne yaptığın, hatta temizlik stilin bile karakterin hakkında büyük ipuçları veriyor.
Bakalım evindeki en doğal haline göre senin baskın kişilik özelliğin ne?
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1. Sabah alarmına verdiğin tepki bunlardan hangisine benzer?
2. Gelelim kahvaltı rutinine. Bunlardan hangisi daha senlik gibi görünüyor?
3. Evde boş kaldığında ilk neye yönelirsin?
4. Peki en rahat anında beklenmeyen bir misafirin olursa ne yaparsın?
5. Her gün uyguladığın belirli bir temizlik rutini var mı?
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6. Akşamüstü saatleri geldiğinde evdeki ortam nasıl olur?
7. Peki akşam olduğunda eve nasıl bir atmosfer hakim olur?
8. Senin evdeki ideal giyim tarzın bunlardan hangisine yakın?
9. Bir arkadaşın dışarı çağırdığında ona ne dersin?
10. Yatmadan önce tekrarladığın bir rutin var mı?
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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