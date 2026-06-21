Evde Yapılan Kahvenin Dışarıdakilerden Daha Güzel Olmasının 10 Nedeni

Dışarıda sipariş verirken kafelerin standart reçetelerine ve baristanın o anki el ayarına mahkum kalırsınız. Çoğu zaman kahveniz ya çok sulu ya da damağınızı kavuracak kadar acı gelir; 'az sütlü' dersiniz süt gölüne döner, 'sert olsun' dersiniz içilmez bir hal alır. Evde ise milimetrik hesap tamamen sizin kontrolünüzdedir. Kahvenizin yoğunluğunu, su miktarını ve süt oranını kendi damak tadınıza göre milim milim ayarlayarak her defasında nokta atışı bir lezzet yakalarsınız.