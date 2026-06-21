Evde Yapılan Kahvenin Dışarıdakilerden Daha Güzel Olmasının 10 Nedeni
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Dışarıda bir fincan kahveye küçük bir servet ödeyip, her seferinde 'Ben bunu evde daha iyi yapardım' diye söylenenlerden misiniz? Yalnız değilsiniz! Kafelerdeki o havalı makineler gözünüzü boyamasın; mutfağınızdaki kahve dünyası aslında dışarıdaki tüm o popüler zincirlere taş çıkartır.
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1. Kahve çekirdekleri her zaman taze kalır.
2. Kahvenin sertliği tamamen sizin elinizde.
3. Café Aromis teknolojisi her fincanda kafe lezzeti sunar.
4. Su sıcaklığı kahveyi yakmayacak şekilde kontrol edilir.
5. Bitkisel sütler için ekstra ücret ödenmez.
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6. Café Aromis ile evde 50'den fazla içecek çeşidi demlenir.
7. Ekipman temizliği ve hijyen tamamen sizin kontrolünüzde.
8. Sipariş sırası bekleme işkencesi tamamen son bulur.
9. Pijama-terlik konforuyla dünyanın en rahat kafesi açılır.
10. O muazzam ben yaptım gururu!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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