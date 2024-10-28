Evde Tek Başınıza Kaldığınızda Dinlemeniz Gereken Bir Kanal: Home Alone

Uzun uzun şarkılar arasında gezinmeyeyim, arkada bir şeyler çalsın istiyorsanız sizin için mükemmel bir kanal önerimiz var: Home Alone. Farklı konsepti ile 1 saatlik şarkıları birleştiren bu kanal evde huzurla oturmanızı da sağlıyor. Öyle ki parçaları gerçekten insanı rahatlatıyor.