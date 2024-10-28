Evde Tek Başınıza Kaldığınızda Dinlemeniz Gereken Bir Kanal: Home Alone
Evde Tek Başınıza Kaldığınızda Dinlemeniz Gereken Bir Kanal: Home Alone
Uzun uzun şarkılar arasında gezinmeyeyim, arkada bir şeyler çalsın istiyorsanız sizin için mükemmel bir kanal önerimiz var: Home Alone. Farklı konsepti ile 1 saatlik şarkıları birleştiren bu kanal evde huzurla oturmanızı da sağlıyor. Öyle ki parçaları gerçekten insanı rahatlatıyor.
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1. Do You Remember?
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2. I Feel It Coming
3. Motel 6
4. Head In The Clouds
5. Home Alone
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6. Drifting
7. Comfort Zone
8. My God Has A Telephone
9. What's My Age Again?
10. Boulevard of Broken Records
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