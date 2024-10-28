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Evde Tek Başınıza Kaldığınızda Dinlemeniz Gereken Bir Kanal: Home Alone

etiket Evde Tek Başınıza Kaldığınızda Dinlemeniz Gereken Bir Kanal: Home Alone

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 21:14

Uzun uzun şarkılar arasında gezinmeyeyim, arkada bir şeyler çalsın istiyorsanız sizin için mükemmel bir kanal önerimiz var: Home Alone. Farklı konsepti ile 1 saatlik şarkıları birleştiren bu kanal evde huzurla oturmanızı da sağlıyor. Öyle ki parçaları gerçekten insanı rahatlatıyor.

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1. Do You Remember?

2. I Feel It Coming

3. Motel 6

4. Head In The Clouds

5. Home Alone

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6. Drifting

7. Comfort Zone

8. My God Has A Telephone

9. What's My Age Again?

10. Boulevard of Broken Records

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11. 安らか

12. All Killer, No Filler

13. State of Mind

14. The Sound of Silence

15. In Too Deep

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