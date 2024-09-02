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Evde Tek Başına Kaldığında Açıp Dinleyeceğin 10 Kendinle Barışma Şarkısı

etiket Evde Tek Başına Kaldığında Açıp Dinleyeceğin 10 Kendinle Barışma Şarkısı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 23:35

Bazen evde tek başına kaldığında ne yapacağını bilemezsin. İşte o anlarda, en iyi dostun müzik oluyor. Hem kafanı dağıtmak hem de biraz içini ısıtmak için öyle şarkılar var ki, insanın kendisiyle barışmasına bile yardımcı oluyor. Gel, beraber bu şarkılara bir göz atalım. Kim bilir, belki de ihtiyacın olan o huzuru bu listede bulacaksın!

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10. Nil Karaibrahimgil - Benden Sana

9. Kendimden Hallice - Hatamı Dansa Kaldırdım

8. Sertab Erener - Koparılan Çiçekler

7. Şebnem Ferah - Okyanus

6. CEZA - Gelsin Hayat Bildiği Gibi feat. Sezen Aksu

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5. Zeynep Casalini - Duvar

4. Aziz Piyade - Bir Mucize Gerek

3. Sezen Aksu - Hayat Sana Teşekkür Ederim

2. Yonca Lodi - Düştüysek Kalkarız

1. Karsu - Siyah

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