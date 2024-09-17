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Evde En Sevdiğin Yeri Tahmin Ediyoruz!

etiket Evde En Sevdiğin Yeri Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 10:31

Sen bize evini ve alışkanlıklarını anlat, biz de sana evde en sevdiğin yeri söyleyelim!

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1. Dinlenmek için genellikle nereyi tercih ediyorsun?

2. Arkadaşların sana geldiğinde genellikle nerede vakit geçiriyorsunuz?

3. Sabah uyandığında ilk işin ne?

4. Evde en çok değer verdiğin eşya bunlardan hangisi?

5. Evde genellikle yalnız kaldığında ne yapıyorsun?

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6. Yorgun bir günün ardından sana ne iyi gelir?

7. Bu hediyelerden hangisi seni mutlu eder?

8. Son olarak bu salonlardan hangisinde en huzurlu hissedersin?

Kesinlikle salon!

Sen kendini salonda o kadar rahat hissediyorsun ki, evde geçirdiğin vaktin büyük bir kısmını da burada harcıyorsun. Salon sana çok geniş ve ferah geliyor. Yemeğini de salonda yiyorsun, sevdiklerinle salonda vakit geçiriyorsun. Evin kalan kısmını elinden alsak senin için hiç ama hiç sorun olmaz.

Kesinlikle mutfak!

Senin olayın kesinlikle mutfak! Mutfakta vakit geçirmeyi, yeni tarifler denemeyi, kahveni içmeyi seviyorsun. Mutfağın derli toplu olduğu sürece her şey yolunda. Mutfakta kendini daha rahat ve özgür hissediyorsun. Sanki ait olduğun yer orası. O yüzden düzenli olarak temizliyor ve mutfağına eşyalar alıyorsun.

Kesinlikle banyo!

Her şeyden soyutlandığın ve kendini rahat hissettiğin ye banyo. Sen zaten banyoda da çok uzun kalıyorsun. Sadece temizlenmiyor, kendine vakit ayırıyor ve rahatlıyorsun O yüzden banyoda kullandığın her malzeme senin için çok önemli. Banyo asla önemsiz bir yer değil senin için!

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