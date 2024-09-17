Evde En Sevdiğin Yeri Tahmin Ediyoruz!
Evde En Sevdiğin Yeri Tahmin Ediyoruz!
Sen bize evini ve alışkanlıklarını anlat, biz de sana evde en sevdiğin yeri söyleyelim!
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1. Dinlenmek için genellikle nereyi tercih ediyorsun?
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2. Arkadaşların sana geldiğinde genellikle nerede vakit geçiriyorsunuz?
3. Sabah uyandığında ilk işin ne?
4. Evde en çok değer verdiğin eşya bunlardan hangisi?
5. Evde genellikle yalnız kaldığında ne yapıyorsun?
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