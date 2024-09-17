Evde En Sevdiğin Yeri Tahmin Ediyoruz!

Her şeyden soyutlandığın ve kendini rahat hissettiğin ye banyo. Sen zaten banyoda da çok uzun kalıyorsun. Sadece temizlenmiyor, kendine vakit ayırıyor ve rahatlıyorsun O yüzden banyoda kullandığın her malzeme senin için çok önemli. Banyo asla önemsiz bir yer değil senin için!