onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evde En Sevdiğin Yaşam Alanını Tahmin Ediyoruz!

etiket Evde En Sevdiğin Yaşam Alanını Tahmin Ediyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 10:31

Evim evim, güzel evim! 😍 Evinin en sevdiğin alanını bu test ile tahmin edeceğiz. Tahminimiz doğru çıkarsa yorumlarda paylaşmayı unutma!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bir pazar gününü evde geçirmeyi düşünüyorsun. Güne başlar başlamaz yapacağın ilk iş ne olabilir?

2. Bu pazar gününün akşamında seni nerede görürüz?

3. Çok ilgini çeken bir etkinlik vardır ama üşenip evde oturmak istersin. Ama etkinlik o kadar güzeldir ki katılmak istersin... Katılır mısın?

4. Şu ev işlerinden hangisini hiç sıkılmadan yaparsın?

5. Arkadaşlarını akşam yemeğine davet edeceksin ama şöööyle çıtırından bir temizlik yapman gerekiyor. Evin neresinden başlarsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Şu ev dekorasyonlarından hangisi hoşuna gitti? Bir seçim hakkın var!

7. Haftanın herhangi bir gününü kendine ayırmaya karar veriyorsun ama o gün dışarı çıkmak zorundasın. Seni evden çıkmaya mecbur bırakan şey ne olabilir?

8. Son olarak bir renk seçer misin?

Salondan asla vazgeçemiyorsun!

Salondan asla vazgeçemiyorsun!

Salonu tam anlamıyla evin kalbi olarak görüyorsun! Arkadaşlarını ağırlamak, ailenle vakit geçirmek ya da tek başına huzur bulmak için bu alan senin için vazgeçilmez. Her bir detayıyla ilgilendiğin, kişisel dokunuşlarla güzelleştirdiğin bu ortam, evin en özel köşesi. Salondaki dekorasyona, rahat bir koltuğa ya da aydınlık bir atmosfere senin kadar değer veren birini bulmak zor. Bu alan, senin sosyal ve sıcak yönünü yansıtıyor!

Mutfak senin özel yaşam alanın diyebiliriz!

Mutfak senin özel yaşam alanın diyebiliriz!

Mutfak, senin yaratıcılığını konuşturduğun, kendini en rahat hissettiğin yer! Yemek yaparken aldığın keyif, yeni tatlar deneme heyecanın ve mutfakta geçirdiğin vakit, sana adeta terapi gibi geliyor. Mutfak tezgahını bir sanat eseri gibi düzenlemek, küçük detaylarla burayı kişisel hale getirmek tam sana göre. İster tek başına vakit geçir, ister sevdiklerine harika lezzetler hazırla; burası senin adeta gizli sığınağın!

Yatak odası güvenli alanın gibi!

Yatak odası güvenli alanın gibi!

Yatak odası, senin için huzurun ve rahatlığın simgesi. Burada tüm günün yorgunluğunu atıyor, kendini dinlenmeye bırakıyorsun. Yastıkların ve battaniyelerin seni sarıp sarmalayan bir konfor alanı sağlıyor, bir nevi kaçış noktası gibi. Bu odada geçirdiğin zaman, sadece uyku değil; aynı zamanda kendine zaman ayırmanın, dinlenmenin ve yenilenmenin en güzel yolu. Yatak odası, sana huzur veren ve kendini en iyi hissettiğin alan!

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın