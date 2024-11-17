Evde En Sevdiğin Yaşam Alanını Tahmin Ediyoruz!
Evde En Sevdiğin Yaşam Alanını Tahmin Ediyoruz!
Evim evim, güzel evim! 😍 Evinin en sevdiğin alanını bu test ile tahmin edeceğiz. Tahminimiz doğru çıkarsa yorumlarda paylaşmayı unutma!
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1. Bir pazar gününü evde geçirmeyi düşünüyorsun. Güne başlar başlamaz yapacağın ilk iş ne olabilir?
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2. Bu pazar gününün akşamında seni nerede görürüz?
3. Çok ilgini çeken bir etkinlik vardır ama üşenip evde oturmak istersin. Ama etkinlik o kadar güzeldir ki katılmak istersin... Katılır mısın?
4. Şu ev işlerinden hangisini hiç sıkılmadan yaparsın?
5. Arkadaşlarını akşam yemeğine davet edeceksin ama şöööyle çıtırından bir temizlik yapman gerekiyor. Evin neresinden başlarsın?
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