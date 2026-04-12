Evde Barista Kalitesinde Kahve Yapmayı Öğretiyoruz!

Kahvenin büyük kısmı sudan oluşuyor ama bu genelde göz ardı ediliyor. Çok kireçli olan bir su kullanırsan, kahvenin tadı direkt bozulur. İçme suyu kullanmak en iyisi! Su ne kadar temiz ve dengeli olursa, kahvenin aroması da o kadar net ortaya çıkar. Yani aslında kahve kadar suya da dikkat etmek gerekiyor.