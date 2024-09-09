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Evcil Hayvanını Mutlu Edecek Şeyi Söylüyoruz!

etiket Evcil Hayvanını Mutlu Edecek Şeyi Söylüyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 10:58

Her evcil hayvan biriciktir. Ama onları mutlu etmenin yolları hemen hemen aynıdır. Bu testte evcil hayvanını bize anlatmanı isteyeceğiz. Sonrasında da onu mutlu edecek şeyi söyleyeceğiz!

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1. Evcil hayvanının bunlardan hangisini yapmayı daha çok seviyor?

2. Peki yemek konusunda nasıldır? Obur mudur?

3. Eve biri geldiğinde ne yapar?

4. En çok nerede uyumayı sever?

5. Peki stres yaptığında nasıl davranır?

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6. Onu ödüllendirmek istediğinde ne yaparsın?

7. Son olarak senin hakkında bir şey soralım, onunla olmak sana nasıl hissettiriyor?

Hareket, hareket, hareket!

Senin evcil hayvanın hareket etmeyi çok seviyor. Enerjisini atmak için de devamlı olarak seninle oyun oynamak istiyor. Onun için aldığın oyuncaklarla onu oynatabilir, aranızdaki bağı da bu yolla kuvvetlendirebilirsin. Evcil hayvanını mutlu edecek şeyi söyledik. Şimdi de seni mutlu edecek şeyi söyleyelim… Evcil hayvanınla birlikte yaşarken evini düzenli olarak temizlemek! Evcil hayvanlı bir evde temizliğin önemi çok daha fazla oluyor. Her yerin tüy olmaması, mikropların etrafa saçılmaması için iyi bir temizlik rutini şart!

Sevgi böceğine biraz ilgi vermek lazım!

Senin evcil hayvanın o kadar rahatına düşkün, o kadar sevgi yumağı ki… Onu kucağına al ve bütün gün sevgiye boğ, senden başka bir şey istemez! Bu kadar sevgi dolu olduğu için ona verdiğin sevginin hiçbir zaman yetmeyeceği ortada. Evcil hayvanını mutlu edecek şeyi söyledik. Şimdi de seni mutlu edecek şeyi söyleyelim… Evcil hayvanınla birlikte yaşarken evini düzenli olarak temizlemek! Evcil hayvanlı bir evde temizliğin önemi çok daha fazla oluyor. Her yerin tüy olmaması, mikropların etrafa saçılmaması için iyi bir temizlik rutini şart!

Macera diyince de senin evcil hayvanın!

Senin evcil hayvanın gerçek bir macera tutkunu diyebiliriz! Seninle birlikte yeni yerler keşfetmeye bayılıyor. Onun için bu hayattaki en büyük mutluluk, birlikte yeni yerleri görmeniz. Evcil hayvanını mutlu edecek şeyi söyledik. Şimdi de seni mutlu edecek şeyi söyleyelim… Evcil hayvanınla birlikte yaşarken evini düzenli olarak temizlemek! Evcil hayvanlı bir evde temizliğin önemi çok daha fazla oluyor. Her yerin tüy olmaması, mikropların etrafa saçılmaması için iyi bir temizlik rutini şart!

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