Ev Temizliğinde Doğal Ürünleri Tercih Etmemizdeki 10 Haklı Sebep

Şunu merak edebilirsiniz: neden çevre dostu temizlik ürünleri kullanıyorsunuz? Çevre başlamak için mükemmel bir yerdir. Görünüşte zararsız olan sodyum lauril sülfattan (sudaki yaşam için toksik) ftalatlara (hayvanlarda ve insanlarda üreme sağlığı sorunlarıyla bağlantılı) kadar pek çok yaygın temizlik kimyasalının çevreye zarar verdiği bilinmektedir.

EPA, glikol esterler, limonen ve hidrokarbonlar gibi uçucu organik bileşikleri düşük olan çevre dostu temizlik ürünlerinin kullanılmasını önermektedir.