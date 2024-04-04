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Ev Temizliğinde Doğal Ürünleri Tercih Etmemizdeki 10 Haklı Sebep

etiket Ev Temizliğinde Doğal Ürünleri Tercih Etmemizdeki 10 Haklı Sebep

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 13:46

Çevre dostu temizlik ürünleri ile normal temizlik ürünleri arasındaki farkın ne olduğunu merak ediyorsanız okumaya devam edin.

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1. İlk olarak bu ürünler çevreye faydalı.

1. İlk olarak bu ürünler çevreye faydalı.

Şunu merak edebilirsiniz: neden çevre dostu temizlik ürünleri kullanıyorsunuz? Çevre başlamak için mükemmel bir yerdir. Görünüşte zararsız olan sodyum lauril sülfattan (sudaki yaşam için toksik) ftalatlara (hayvanlarda ve insanlarda üreme sağlığı sorunlarıyla bağlantılı) kadar pek çok yaygın temizlik kimyasalının çevreye zarar verdiği bilinmektedir.

EPA, glikol esterler, limonen ve hidrokarbonlar gibi uçucu organik bileşikleri düşük olan çevre dostu temizlik ürünlerinin kullanılmasını önermektedir.

2. Bitki bazlı temizlik ürünleri kaynakları koruma eğilimindedir.

2. Bitki bazlı temizlik ürünleri kaynakları koruma eğilimindedir.

Mutfağınızı, banyonuzu, tuvaletlerinizi, duşlarınızı, lavabolarınızı ve pencerelerinizi temizlemek için birden fazla ürün satın almak yerine, çok amaçlı bir temizleyici gereksiz atık ve alanı azaltır.

Örneğin Gündelik Yüzey Temizleyicimiz aşırı konsantre bir formülde mevcuttur. Seçtiğiniz şişeye az miktarda ürün koyun, suyla doldurun ve bir yağ, pislik ve kir gidericiye sahip olun.

3. Doğal temizlik ürünleri daha az alerjen içerir.

3. Doğal temizlik ürünleri daha az alerjen içerir.

Parfümler, sentetik kokular, sülfatlar ve amonyak içermez.

4. Çevre dostu temizlik ürünleri aynı zamanda hayvan dostudur.

4. Çevre dostu temizlik ürünleri aynı zamanda hayvan dostudur.

Çoğu doğal temizlik şirketi sürdürülebilir, çevre dostu ürünler yaratmaya çalışmaktadır.

5. Çevre dostu kimyasallar hassas ciltlere karşı naziktir.

5. Çevre dostu kimyasallar hassas ciltlere karşı naziktir.

Temizlik ürünlerindeki belirli bileşenlere maruz kalmak ciltte tahrişe ve daha da kötüsüne yol açabilir. Çoğunlukla temizleyicilerde ve dezenfektanlarda bulunan klorlu ağartıcıya maruz kalma, kronik solunum problemleriyle (astım gibi) ilişkilendirilmiştir. Bazı insanlar aşırı alerjik reaksiyonlardan, kimyasal yanıklardan ve kalıcı doku hasarından muzdariptir.

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6. Tehlikeli bileşenlerden uzak kalmış olursunuz.

6. Tehlikeli bileşenlerden uzak kalmış olursunuz.

EPA'ya göre birçok ticari temizlik ürünü sert ve sentetik bileşenler içeriyor. Konsantre temizleyiciler özellikle tehlikeli olabilir; yanıklara, akciğer hasarına veya kazara zehirlenmeye (küçük çocukların ve evcil hayvanların bulunduğu evler için büyük bir endişe) neden olabilir.

7. Paketlemede kaynak tasarrufu sağlıyorlar.

7. Paketlemede kaynak tasarrufu sağlıyorlar.

DIY temizlik çözümleri, kendiniz yapabileceğiniz için bu şekilde adlandırılmıştır. Bu temizlik çözümlerinin çoğu, süpermarketlerden uygun fiyata satın alabileceğiniz bazı temel bileşenlerden oluşur. Bu bileşenlerin örnekleri sirke, kabartma tozu, limon suyu, zeytinyağı ve sudur.

8. Daha az alerjene sahipler.

8. Daha az alerjene sahipler.

Doğal temizlik ürünleri çevre dostu olduğundan cilde de zarar vermez. Böyle bir durum, bu temizlik solüsyonlarının diğer solüsyonlara göre daha az alerjen içerdiği anlamına gelir.

9. Birçok çeşit mevcuttur.

9. Birçok çeşit mevcuttur.

Size kolaylık sağlamak için DIY temizlik malzemelerinin birçok çeşidi mevcuttur. Toz, sıvı ve sabun kalıplarında mevcutturlar.

10. İç mekan kirliliğini azaltın.

10. İç mekan kirliliğini azaltın.

İçinde toksik kimyasalların bulunmaması, DIY temizlik çözümlerinin iç mekan kirliliğini azaltmasını sağlar. Evinizi temizlerken sizin ve aile üyelerinizin toksinleri soluması konusunda endişelenmenize gerek yok.

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