Bu Sonbahar Tüm Dikkatleri Üstüne Çekecek 10 Kombin

Bordo bu sezon gardıropların başında oldukça iddialı bir şekilde yer alıyor. Bordo ince bir triko, gri geniş paça pantolon ve siyah loafer ile hem şehirli hem de sofistike bir görünüm yaratabilirsin. Özellikle gri ve bordonun birlikte kullanılması, siyah-bordo ikilisinden biraz daha beklenmedik olduğu için kombine ekstra bir karakter kazandırıyor. Hem sabah toplantısına hem de akşam arkadaş buluşmasına da aynı kombinle gidebilirsin.