Bu Sonbahar Tüm Dikkatleri Üstüne Çekecek 10 Kombin
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Sonbaharda en güzel kombinleri yapıp dışarı çıkabilirsin. Hem gözler üzerinde olup dikkat çekeceksin hem de kendini çok iyi hissedeceksin. Bu kombinleri mutlaka denemelisin!
1. Bej trençkot ve koyu renk jean ile klasik ama asla sıkıcı olmayan bir görünüm yaratabilirsin.
2. Bordonun çekiciliğini kıyafetlerine yerleştirebilirsin.
3. Sonbaharın havasını ve retro görünümü birleştirebilirsin.
4. Kahverengi tüm kombinine sirayet etsin.
5. Oversize blazer ve geniş paça pantolon ile hem rahat hem şık olman mümkün.
6. Zeytin yeşili ve bordonun müthiş uyumunu değerlendirmelisin.
7. Midi eteği ince triko ve kısa botla birleştirebilirsin.
8. Biraz da siyah renge şans verebilirsin.
9. Ekose ceket ve düz renk parçalarla klasik deseni yeniden yorumlaman güzel olabilir.
10. Süet sonbaharın yıldızı olacak.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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