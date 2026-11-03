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Bu Sonbahar Tüm Dikkatleri Üstüne Çekecek 10 Kombin

etiket Bu Sonbahar Tüm Dikkatleri Üstüne Çekecek 10 Kombin

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
03.11.2026 - 15:01
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Sonbaharda en güzel kombinleri yapıp dışarı çıkabilirsin. Hem gözler üzerinde olup dikkat çekeceksin hem de kendini çok iyi hissedeceksin. Bu kombinleri mutlaka denemelisin!

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1. Bej trençkot ve koyu renk jean ile klasik ama asla sıkıcı olmayan bir görünüm yaratabilirsin.

1. Bej trençkot ve koyu renk jean ile klasik ama asla sıkıcı olmayan bir görünüm yaratabilirsin.

Bej trençkot, sonbaharın moda dünyasındaki değişmez oyuncularından biri ve bu sezon da tahtını kimseye bırakmaya niyetli görünmüyor. Altına koyu mavi bir jean, üzerine beyaz gömlek ve ayağına kahverengi loafer eklediğinde zahmetsiz ama oldukça özenli bir görünüm elde edebilirsin. Kombine bordo bir çanta veya kemer ekleyerek 2026 sonbaharının renk paletini de yakalayabilirsin.

2. Bordonun çekiciliğini kıyafetlerine yerleştirebilirsin.

2. Bordonun çekiciliğini kıyafetlerine yerleştirebilirsin.

Bordo bu sezon gardıropların başında oldukça iddialı bir şekilde yer alıyor. Bordo ince bir triko, gri geniş paça pantolon ve siyah loafer ile hem şehirli hem de sofistike bir görünüm yaratabilirsin. Özellikle gri ve bordonun birlikte kullanılması, siyah-bordo ikilisinden biraz daha beklenmedik olduğu için kombine ekstra bir karakter kazandırıyor. Hem sabah toplantısına hem de akşam arkadaş buluşmasına da aynı kombinle gidebilirsin.

3. Sonbaharın havasını ve retro görünümü birleştirebilirsin.

3. Sonbaharın havasını ve retro görünümü birleştirebilirsin.

Süet, 2026 sonbaharında oldukça güçlü bir dönüş yapıyor ve özellikle kahverengi tonlarıyla karşımıza çıkıyor. Kahverengi süet ceketin altına beyaz bir tişört, düz paça jean ve kahverengi bot giyerek fazla uğraşmadan nostaljik ama güncel bir görünüm elde edebilirsin. Burada önemli olan ceketin kendisini kombinin yıldızı yapmak, geri kalan parçaları mümkün olduğunca sade tutmak.

4. Kahverengi tüm kombinine sirayet etsin.

4. Kahverengi tüm kombinine sirayet etsin.

Kahverenginin tek bir tonu olmadığını bu kombinle herkese hatırlatmanın zamanı geldi. Çikolata kahvesi bir pantolonu camel renkli bir kazak, taba çanta ve koyu kahverengi botlarla tamamlayabilirsin. Farklı kahve tonlarını bir arada kullanırsan kombinin tek renk olmasına rağmen düz görünmesini engellemiş olursun.

5. Oversize blazer ve geniş paça pantolon ile hem rahat hem şık olman mümkün.

5. Oversize blazer ve geniş paça pantolon ile hem rahat hem şık olman mümkün.

Oversize blazerın içine ince bir triko veya basic tişört giyip altına geniş paça pantolon eklediğinde sezonun güçlü görünümlerinden birini yakalayabilirsin. Burada küçük bir oran oyunu yapmak şart ama! Üst ve alt bol olacaksa iç katmanı daha sade ve vücuda yakın seçmelisin bu sayede görünümün dengelenmiş olacak. Beyaz spor ayakkabı ile kombini günlük hale getirirken loafer veya kısa bot daha derli toplu bir hava yakalayabilirsin.

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6. Zeytin yeşili ve bordonun müthiş uyumunu değerlendirmelisin.

6. Zeytin yeşili ve bordonun müthiş uyumunu değerlendirmelisin.

Zeytin yeşili ve bordo, bu sezonun en karakterli renk eşleşmelerinden biri olmaya aday. Zeytin yeşili bir pantolonu bordo triko ve kahverengi deri çantayla tamamlayarak oldukça zengin görünen bir kombin oluşturabilirsin. Renkler birbirleriyle yarışmadığı için ortaya hem dikkat çekici hem de göz yormayan bir görünüm çıkacak.

7. Midi eteği ince triko ve kısa botla birleştirebilirsin.

7. Midi eteği ince triko ve kısa botla birleştirebilirsin.

Midi etek, sonbaharda yazlık parçaları tamamen rafa kaldırmadan kullanmanın en güzel yollarından biri. Üzerine ince bir triko, dışına da uzun trençkot ekleyerek hem katmanlı hem de dengeli bir görünüm elde edebilirsin. Eteğin romantik havasını kısa botlarla kırmak kombinin fazla şekerli görünmesini engellemiş olacak. Özellikle kahverengi, bordo veya koyu yeşil tonlarını seçersen sezonun ruhunu da doğrudan yakalarsın. Bu sonbaharın en dikkat çekeni sen olacaksın!

8. Biraz da siyah renge şans verebilirsin.

8. Biraz da siyah renge şans verebilirsin.

Bej trençkot klasik ve güvenli tarafta dururken siyah trençkot biraz daha iddialı bir karaktere sahip. Siyah trençkotun altına gri triko, siyah pantolon ve siyah bot giyip görünümü bordo çanta ya da bordo ayakkabıyla hareketlendirebilirsin. Böylece tepeden tırnağa siyah giyinmenin dramatik havasını korurken kombine küçük ama etkili bir renk dokunuşu eklemiş olursun.

9. Ekose ceket ve düz renk parçalarla klasik deseni yeniden yorumlaman güzel olabilir.

9. Ekose ceket ve düz renk parçalarla klasik deseni yeniden yorumlaman güzel olabilir.

Ekose, sonbaharda ortaya çıkan ve birkaç ay sonra yeniden ortadan kaybolan o tanıdık yüzlerden. Ekose bir ceketi beyaz tişört, koyu renk jean ve sade botlarla kullanarak desenin bütün ilgiyi üzerine çekmesine izin verebilirsin. Daha iddialı olmak istersen çanta veya ayakkabıda cekette bulunan renklerden birini tekrar ederek kombini bütünleyebilirsin.

10. Süet sonbaharın yıldızı olacak.

10. Süet sonbaharın yıldızı olacak.

Dolabında yazdan kalma sade bir elbise varsa onu hemen kaldırma zira sonbaharda ikinci bir hayat yaşayabilir. Elbisenin üzerine uzun bir ceket veya trençkot geçirip süet çizme eklediğinde mevsime uygun yepyeni bir görünüm elde edebilirsin. Özellikle kahverengi süet çizme, sade elbiselerin romantik havasını biraz daha güçlü ve sonbaharlık bir noktaya taşıyor. Üstelik bu yöntemle yeni kıyafet almak yerine elindekileri akıllıca kullanmanın keyfini de yaşayacaksın.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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