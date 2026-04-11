Ev İşlerini Kolaylaştıran Akıllı Ürünler

miray soysal
11.04.2026 - 12:31

Günlük hayatın koşturmacasında hepimiz bazen kendimize, 'Şu ev işleri kendi kendine hallolsa ne güzel olurdu,' derken buluyoruz, değil mi? Neyse ki teknoloji imdadımıza yetişiyor ve evlerimizi adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış, akıllı ve yardımsever yaşam alanlarına dönüştürüyor. 

Gel, omuzlarındaki yükü hafifletecek ve sana sevdiklerinle geçireceğin daha çok zaman bırakacak, hayat kurtaran 13 akıllı ev aletine birlikte göz atalım.👇🏻

1. Ev işlerini en çok kolaylaştıran o ürün ile başlayalım: Robot süpürge!

İşten yorgun geldin ya da hafta sonu kendine zaman ayırmak istiyorsun, ama ev süpürülmeli… İşte robot süpürge tam da bunun için! Sen kahveni içerken o evi pırıl pırıl yapıyor, şarjı bitince kendi kendine doluyor ve kaldığı yerden devam ediyor. Hatta “sadece mutfak” bile diyebiliyorsun. Hemen anlıyor, gidiyor temizliyor. Hiç yorulmuyor... Temizlik derdi? Sıfır! 😎

2. Hanimiş benim mottişim 😍Onların konforu her şeyden önemli!

Tüylü dostlarımızın bakımı bazen yoğun tempomuzda aksayabiliyor, bu da içimizde ister istemez vicdan azabına neden oluyor. Akıllı besleyiciler sayesinde evcil hayvanlarımızın porsiyonlarını ve öğün saatlerini saniyesi saniyesine ve gramı gramına planlayabiliyoruz. Böylece can dostlarınızın karnının her zaman tok ve mutlu olduğundan kesinlikle emin oluyoruz.

3. Artık her evde var: Airfryer!

Kısacası son yılların en iyi mutfak kurtarıcılarından biri. Ne fırınla uğraştırıyor ne de evi kokutuyor; kısa sürede mis gibi, çıtır lezzetler hazır. Yoğun günlerde gerçekten hayat kurtarıyor.

4. Akıllı cam silme robotları!

Büyük pencereleri silmek, özellikle yüksek katlı apartmanlarda oturanlar için hem çok yorucu hem de oldukça tehlikeli bir ev işidir. Cama güçlü bir vakumla sıkıca tutunan akıllı cam silme robotları, uzanması en zor köşeleri bile senin yerine pırıl pırıl yapar. Özel kenar sensörleri sayesinde camın bittiği yerleri algılar ve düşme riski olmadan yüzeyin tamamını güvenle temizleyerek harikalar yaratır.

5. Philips OneUp Elektrikli Mop!

Akıllı ürünlerin belki de en yenisi: Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop. Philips OneUp Elektrikli Mop, kirli suyu çekerken zemine temiz su verir, yani klasik paspas gibi kiri yaymaz. Ayrıca kovayla uğraşma, sıkma derdi yok! 70 dakikaya kadar çalışabilmesi de büyük avantaj, tek şarjla evi kolayca temizleyebilirsin.

6. Akıllı aydınlatmalar!

Yatağa uzandıktan sonra açık kalan koridor ışığını kapatmak için tekrar ayağa kalkmak gerçekten en zor şeylerden biri. Tabii bağırıp ışığı kapatmanı isteyeceğin bir kardeşin yoksa 😄 Akıllı ampuller tam bu noktada devreye giriyor. Tüm ışıkları ister telefonundan ister sesinle kontrol edebiliyorsun. Küçük gibi görünse de alışınca büyük konfor!

7. Kahvesiz yaşayamıyoruz, değil mi? ☕

Sabah koşturmacasında ya da öğle yemeği sonrası kaliteli bir kahve içmek günün verimini gerçekten artırıyor. Instagram’daki her evin olmazsa olmazı bu şık makineler saniyeler içinde mis gibi kahve sunuyor. Hem ekonomik hem de her zaman taze çekilmiş kahve keyfiyle evini adeta küçük bir kafeye çeviriyor.

8. Hava temizleyici!

Yaz aylarında camlar hep açık olsa da polen, toz ve evcil hayvan tüyleri evin havasını bozabilir. Hava temizleyici, bu istenmeyenleri yakalayıp evin havasını ferah ve taze tutar. Yani tam olarak; sağlıklı ve rahat bir yaşam için de evin vazgeçilmezi!

9. Akıllı Tartı!

Eğer sağlığına dikkat ediyor ve fit kalmaya çalışıyorsan, bu tartı sadece kilonu söylemekle kalmaz. Kas, yağ ve su oranını ölçerek ilerlemeni detaylı verilerle takip etmeni sağlar. Telefonundaki uygulamayla eşleşerek tüm verilerini kaydeder, böylece motivasyonunu yüksek tutabilirsin.

10. Kablosuz el süpürgesi!

Büyük temizlik günleri dışında, anlık dökülen kırıntılar veya tozlar için elinizin altında her an hazır bir kurtarıcı. Kablo derdi olmadan, priz aramadan hemen alıp 'şipşak' temizlik yapabilmek insana büyük bir özgürlük hissi veriyor.

11. Son olarak, buharlı ve kazanlı ütüler.

Ütü yapmak genelde ev işlerinin en sevilmeyeni, kabul 😅 Ama buhar kazanlı ütüler işi öyle hızlandırıyor ki insanın gözünde büyümüyor artık. Kırışıklıkları tek seferde açıp, o “jilet gibi” görüntüyü zahmetsizce verebiliyor. Bir de üst üste biriken ütüleri kısa sürede halledince “o kadar da kötü değilmiş bu ütü işi ya” dedirtecek sana :)

