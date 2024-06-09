EURO 2016'daki Hırvatistan Maçında Saçını Düzeltmesiyle Dillere Düşen Ozan Tufan'dan Fatih Terim İtirafı

'O zaman benim ilk Avrupa Şampiyonası maçım. O zaman Arda abilerle, Balta abilerle konuşuyoruz sürekli diyorlar ki; 'Burası Dünya Kupası'ndan daha büyük bir platform, imajını falan ona göre hazırla'. Kuaförümde saçlarını yana atalım her koştuğunda sallasın daha farklı bir imajın olsun dediler.

O pozisyonda da sürekli saçım önüme düşüyor düzelttiğimde de saçımı Modric gol attı. Aslında bu pozisyonda bir şey yok, bu tamamen Modric'in yeteneği ile alakalı. Volkan Babacan'da o gün kabul günündeydi. Sonra Alman gazeteciler çekmiş bu pozisyonu, devre arasında bir kaos var. Baktım Fatih hoca çok gergin ve sinirli. Nerde o falan diyor ben de kim nerede diyorum. Çağırdı beni; 'Sen saçını mı düzelttin Modric gol attığında?' dedi. Bilmiyorum farkında değilim dedim. Bana dedi ki; 'Sana ikinci yarı son şansını veriyorum, çıkıp gol atmazsan bir daha milli formayı giyemezsin!' dedi. Sonra ben çıktım kafayla %100 pozisyonu kaçırdım, odadan çıkma yasağı verdiler, en küçük benim diye.'