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EURO 2016'daki Hırvatistan Maçında Saçını Düzeltmesiyle Dillere Düşen Ozan Tufan'dan Fatih Terim İtirafı

EURO 2016'daki Hırvatistan Maçında Saçını Düzeltmesiyle Dillere Düşen Ozan Tufan'dan Fatih Terim İtirafı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 16:47

Bursaspor'un altyapısından yetişen, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Watford formaları giyen milli futbolcu Ozan Tufan, Socrates Youtube kanalında sosyal medyada viral olan paylaşımlara ve kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı.

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2022'den bu yana Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Arhan Ata Pilavoğlu'nun Atom adlı programına konuk oldu.

2022'den bu yana Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Arhan Ata Pilavoğlu'nun Atom adlı programına konuk oldu.

Tufan, programda EURO 2016'da yaşanan bir ana değindi.

Tufan, programda EURO 2016'da yaşanan bir ana değindi.

Milli Takım, 8 seneki önceki turnuvanın gruptaki son maçında Hırvatistan'a 1-0 mağlup olmuştu.

Milli Takım, 8 seneki önceki turnuvanın gruptaki son maçında Hırvatistan'a 1-0 mağlup olmuştu.

Galibiyet, Modric'in uzaktan attığı şutla gelmişti. Şut sırasında Ozan Tufan'ın saçını düzeltirken toptan kaçtığı görülmüştü.

Galibiyet, Modric'in uzaktan attığı şutla gelmişti. Şut sırasında Ozan Tufan'ın saçını düzeltirken toptan kaçtığı görülmüştü.

29 yaşındaki orta saha, o anın perde arkasını anlattı ve Fatih Terim'in "çıkıp gol atmazsan bir daha milli formayı giyemezsin!" dediğini açıkladı.

29 yaşındaki orta saha, o anın perde arkasını anlattı ve Fatih Terim'in "çıkıp gol atmazsan bir daha milli formayı giyemezsin!" dediğini açıkladı.

'O zaman benim ilk Avrupa Şampiyonası maçım. O zaman Arda abilerle, Balta abilerle konuşuyoruz sürekli diyorlar ki; 'Burası Dünya Kupası'ndan daha büyük bir platform, imajını falan ona göre hazırla'. Kuaförümde saçlarını yana atalım her koştuğunda sallasın daha farklı bir imajın olsun dediler. 

O pozisyonda da sürekli saçım önüme düşüyor düzelttiğimde de saçımı Modric gol attı. Aslında bu pozisyonda bir şey yok, bu tamamen Modric'in yeteneği ile alakalı. Volkan Babacan'da o gün kabul günündeydi. Sonra Alman gazeteciler çekmiş bu pozisyonu, devre arasında bir kaos var. Baktım Fatih hoca çok gergin ve sinirli. Nerde o falan diyor ben de kim nerede diyorum. Çağırdı beni; 'Sen saçını mı düzelttin Modric gol attığında?' dedi. Bilmiyorum farkında değilim dedim. Bana dedi ki; 'Sana ikinci yarı son şansını veriyorum, çıkıp gol atmazsan bir daha milli formayı giyemezsin!' dedi. Sonra ben çıktım kafayla %100 pozisyonu kaçırdım, odadan çıkma yasağı verdiler, en küçük benim diye.'

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Ozan Tufan, Fatih Terim ile maç içindeki bir anısı da böyle anlattı. 👇

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