EURO 2016'daki Hırvatistan Maçında Saçını Düzeltmesiyle Dillere Düşen Ozan Tufan'dan Fatih Terim İtirafı
EURO 2016'daki Hırvatistan Maçında Saçını Düzeltmesiyle Dillere Düşen Ozan Tufan'dan Fatih Terim İtirafı
Bursaspor'un altyapısından yetişen, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Watford formaları giyen milli futbolcu Ozan Tufan, Socrates Youtube kanalında sosyal medyada viral olan paylaşımlara ve kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı.
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2022'den bu yana Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Arhan Ata Pilavoğlu'nun Atom adlı programına konuk oldu.
Tufan, programda EURO 2016'da yaşanan bir ana değindi.
Milli Takım, 8 seneki önceki turnuvanın gruptaki son maçında Hırvatistan'a 1-0 mağlup olmuştu.
Galibiyet, Modric'in uzaktan attığı şutla gelmişti. Şut sırasında Ozan Tufan'ın saçını düzeltirken toptan kaçtığı görülmüştü.
29 yaşındaki orta saha, o anın perde arkasını anlattı ve Fatih Terim'in "çıkıp gol atmazsan bir daha milli formayı giyemezsin!" dediğini açıkladı.
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Ozan Tufan, Fatih Terim ile maç içindeki bir anısı da böyle anlattı. 👇
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