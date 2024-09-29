Etnik Müziğin Büyüsüne Kapılın: Dinlemekten Vazgeçemeyeceğiniz 25 Şarkı
Etnik Müziğin Büyüsüne Kapılın: Dinlemekten Vazgeçemeyeceğiniz 25 Şarkı
Etnik müzik, dünyanın dört bir yanındaki halkları tanımamızı sağlayan eşsiz bir yolculuk. Her notası, bizi farklı bir kültürün kollarına bırakıyor, onların hikayelerini ve duygularını bize fısıldıyor. Bu yolculukta, güzellikle dolu birçok harika şarkı da keşfedilmeyi bekliyor. İşte, dinlemekten vazgeçemeyeceğiniz 25 etnik şarkı! 🎶🌍
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1. Elena Ledda - Pesa
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2. Fairuz - Le Beirut
3. Radio Tarifa - Sin Palabras
4. Ethnic Band - Şeytan Bunun Neresinde
5. Ai Mtazeda - Niaz Diasamidze
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6. Kuan · Dünya
7. Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra Feat. Nihan Devecioğlu - Dut Ağacı
8. Salif Keita & Cesaria Evora - Yamore
9. Al-Andaluz Project - Morena
10. Brenna MacCrimmon - Evlerine Varagele Usandım
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11. Joan Baez - Donna Donna
12. Baba Zula - Bir Sana Bir de Bana
13. Emel - Naci en Palestina
14. Kardeş Türküler - Daymohk
15. Minoo Javan - Hey Yar Hey Yar
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16. Mohsen Namjoo - Yar Mara
17. Tehran Vocal Ensemble - Eternity Theme
18. Kiosk - Yarom Bia
19. Rokiczanka - Lipka
20. Goran Bregović ve Emir Kusturica - Ederlezi
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