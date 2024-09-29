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Etnik Müziğin Büyüsüne Kapılın: Dinlemekten Vazgeçemeyeceğiniz 25 Şarkı

etiket Etnik Müziğin Büyüsüne Kapılın: Dinlemekten Vazgeçemeyeceğiniz 25 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 17:46

Etnik müzik, dünyanın dört bir yanındaki halkları tanımamızı sağlayan eşsiz bir yolculuk. Her notası, bizi farklı bir kültürün kollarına bırakıyor, onların hikayelerini ve duygularını bize fısıldıyor. Bu yolculukta, güzellikle dolu birçok harika şarkı da keşfedilmeyi bekliyor. İşte, dinlemekten vazgeçemeyeceğiniz 25 etnik şarkı! 🎶🌍

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1. Elena Ledda - Pesa

2. Fairuz - Le Beirut

3. Radio Tarifa - Sin Palabras

4. Ethnic Band - Şeytan Bunun Neresinde

5. Ai Mtazeda - Niaz Diasamidze

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6. Kuan · Dünya

7. Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra Feat. Nihan Devecioğlu - Dut Ağacı

8. Salif Keita & Cesaria Evora - Yamore

9. Al-Andaluz Project - Morena

10. Brenna MacCrimmon - Evlerine Varagele Usandım

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11. Joan Baez - Donna Donna

12. Baba Zula - Bir Sana Bir de Bana

13. Emel - Naci en Palestina

14. Kardeş Türküler - Daymohk

15. Minoo Javan - Hey Yar Hey Yar

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16. Mohsen Namjoo - Yar Mara

17. Tehran Vocal Ensemble - Eternity Theme

18. Kiosk - Yarom Bia

19. Rokiczanka - Lipka

20. Goran Bregović ve Emir Kusturica - Ederlezi

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21. Zulal - Mer Dan Idev

22. Oi Va Voi - Ladino Song

23. Mythos - Mystique

24. Yansımalar - Ağıt

25. René Aubry - Seduction

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