Etnik Dokunuşlarla Sizi Kendine Aşık Edecek 12 Khruangbin Şarkısı
Etnik Dokunuşlarla Sizi Kendine Aşık Edecek 12 Khruangbin Şarkısı
Melodilerinde kaybolacağınız bir listeye hazır mısınız? Dinlediğin her andan ekstra keyif alacağınız şarkılarla dolu o listede kaybolmaya çıkıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Texas Sun
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Mariella
3. B-Side
4. August 10
5. A Love International
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. So We Won't Forget
7. May Ninth
8. Hold Me Up
9. Maria También
10. Summer Madness
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın