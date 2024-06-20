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Etnik Dokunuşlarla Sizi Kendine Aşık Edecek 12 Khruangbin Şarkısı

etiket Etnik Dokunuşlarla Sizi Kendine Aşık Edecek 12 Khruangbin Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 11:16

Melodilerinde kaybolacağınız bir listeye hazır mısınız? Dinlediğin her andan ekstra keyif alacağınız şarkılarla dolu o listede kaybolmaya çıkıyoruz!

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1. Texas Sun

2. Mariella

3. B-Side

4. August 10

5. A Love International

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6. So We Won't Forget

7. May Ninth

8. Hold Me Up

9. Maria También

10. Summer Madness

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11. Fifteen Fifty-Three

12. I Know That

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